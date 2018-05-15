Панигир монастыря Кутлумуш: святой Алипий, который 53 года жил на столпе

Православные христиане 8 декабря отмечают день памяти святого Алипия столпника. В этот день афонский монастырь Кутлумуш отмечает панигир.

Святой Алипий родился в Адрианополе. У мальчика рано умер отец, тогда мать отдала сына на послушание и на обучение епископу Феодору. Женщина раздала свое имение нищим, а сама стала диаконисой при церкви.

С юности святой хотел посвятить свою жизнь Господу, желал вести уединенный образ жизни, но епископ Феодор не отпускал его. Однажды, когда святой Алипий сопровождал владыку в Константинополь, ему явилась святая мученица Евфимия, которая призвала святого вернуться в Адрианополь и основать там церковь в ее честь.

Преподобный послушался, и вернулся в родной город. Здесь, на средства, которые жертвовали местные жители, воздвиг храм на месте заброшенного языческого кладбища.

Возле храма, под открытым небом Алипий соорудил для себя столп, на котором подвизался в течение 53 лет. К нему приходили люди за советом. Бесы нападали на святого, часто избивали его камнями. Однако Алипий не оставлял своего подвига и темные силы покинули это место.

За 14 лет до смерти святой Алипий из-за болезни ног был вынужден оставить свой подвиг. Он лежал на боку и безропотно терпел боль.

По обе стороны от столпа, на котором он подвязался, основались два монастыря: по одну сторону - мужской, а по другую - женский. Преподобный заповедал двоим обителям жить по строгому уставу. Он до самой смерти был их духовником.

Святой Алипий умер в возрасте 118 лет в 640 году. Его похоронили в церкви святой Евфимии, которую он основал. Многие верующие получали исцеление по молитвам у его мощей.

Часть мощей святого Алипия столпника хранится в афонской обители Кутлумуш.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".