В Новой Зеландии обнаружен уникальный архив 1945 года: солдаты Второй мировой - об Афоне (фото)

В ноябре 1944 года трое военнослужащих из Новой Зеландии отправились на Афон, чтобы поблагодарить святогорцев за помощь, которую те оказали им, рискуя своей жизнью, во время Второй мировой войны.

В архивах радио Новой Зеландии недавно обнаружили ранее не известный записанный разговор, в котором военные рассказывают о Святой Горе. Запись сделал военный артист Питер МакИнтайр (Peter McIntyre) в 1945 году, в новогоднюю ночь. Также он ранее сделал 83 фотографии.

Питер Ховорт (Peter Howorth), сотрудник архива предоставил часть расшифрованных текстов, в которых военные делились своими впечатлениями о посещении Святой Горы. Ниже предоставляем перевод с английского этой записи.

«В свое время я был во многих странных местах; "карманные республики", такие как Сан-Марино в Италии, Андорра в Испании, такие места, как Монако, но в прошлом месяце на севере Греции я нашел одного из самых странных из них. Полуостров, фактически отрезанный от внешнего мира, государство - фактически саморегулируемое, странное, таинственное и красивое, место, населенное около 8 тысячами жителей, где нет женщин, нет дорог и, кстати, нет рекламы.

Когда вы подумаете об этом, избавьтесь от этих двух вещей: женщин и автомобилей - большинство осложнений и забот жизни исчезнут немедленно. Мы ездили на джипах по всей стране, через деревни, где они давали нам жареную свинину и огненный напиток под названием узо. Мы видели остатки большого канала, который Ксеркс пытался пересечь через полуостров за 200 лет до Рождества Христова. Когда джип сдался, мы наняли рыболовное судно, и плыли вдоль побережья. Это было мило. Вода была чистой, и мы могли видеть морскую звезду далеко внизу, а вдалеке вырисовывалась Гора Афон. Лежа на палубе под солнцем мы проплыли последнюю деревню на побережье, и там рыбаки прошли пограничную охрану.

…Когда мы поднялись по тропе к монастырю Святого Павла, монахи спустились нам навстречу. Высокие черные колпачки и мантии, длинные волосы и борода – ребята выглядели весьма непривычно. Моим первым шоком было найти их не мрачными, а торжественными и веселыми.

«Добро пожаловать, добро пожаловать!», - повторяли они. Они говорили по-английски. Позже они заметили вспышки камеры и сразу воцарился хаос!

Они спрашивали нас, как Томас. Томас - Сэнди Томас был полковником, после побега из лазарета немецкой тюрьмы, которая находилась недалеко от города Салоники укрылся на Святой Горе, где за ним ухаживали монахи. Затем монахи отправили полковника Томаса, вместе с несколькими новозеландцами и сотнями британских беглых заключенных на лодке в Турцию. Их часто искали немцы, но святогорцам всегда удавалось скрывать солдат в лесу возле монастыря.

На следующий день мы отправились на лодке вдоль побережья мимо хижин отшельников. Они живут в полном одиночестве, каждый в крошечной келье, возле скалы, высоко над морем.

Из-за шторма мы были вынуждены высадиться на мысе, и подняться пешком в румынский монастырь, в котором нас накормили сырой соленой рыбой, диким медом и хлебом.

В Лавре, самом богатом и старейшем монастыре, мы увидели целую библиотеку древних рукописей. Бесценные вещи, относящиеся к IV столетию. Сохранилась целая история Византийской империи.

В красивом дворе было огромное дерево, которому, по монастырским записям, через 13 лет исполнится 1000 лет.

После очередного долгого путешествия мы добрались в столицу - Карею, одну из самых странных в мире. Улицы, магазины и пансионы, общежития и церкви… но нет женщин, нет автомобилей, нет торговых и уличных знаков. По закону ни один лавочник не может предъявить свое имя или любой другой знак. Вы даже не можете кататься на своем ослике через столицу, вы должны ходить. Комитет или парламент встречается в столице - один представитель от каждого монастыря.

Нас разбудили в 6.30 утра, чтобы встретиться с представителями. Подумайте об этом - парламент на сессии в 7 утра! У нас не было завтрака - монахи ели только два раза в день.

…После длительных речей мы попрощались и провели наших ослов через самую странную столицу. Мы поехали к побережью и к нашему рыболовецкому судну с чувством выхода в другой мир. Так что это было прощание с Афоном, землей без женщин.

Мы выехали на следующий день в Салоники, и там перед отелем была женщина, маленькая австралийская девушка из красного креста, с которой мы познакомились на нашем пути. Ее звали Пенни. «Пенни, - сказал я, - ты не представляешь, как я рад видеть тебя!».

Перевод с английского - Дарья Малашина-Мазур, по материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".