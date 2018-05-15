Афонский монах рассказал о юноше, который из любопытства пришел к мощам святого, но удостоился чуда

Известны многие случаи исцеления и избавления от недугов и пороков у мощей святых, кроме того, у православных святынь многие люди получают духовное прозрение. Монах Никодим из монастыря Святого Павла в Священном Киноте Святой Горы Афон рассказал историю о ливанском юноше-мароните, который после поклонения мощам православного святого полностью изменил свою жизнь.

«Когда-то у меня была встреча с юношей из Ливана, который был членом одного еретического сообщества на территории Ливана – это древняя ливанская ересь, последователи которой называются маронитами. Из-за этой ереси они отделены от Православия и находятся в зависимости от Рима, а согласно своим ошибочным воззрениям не имеют святых мощей и не поклоняются святыням.

Но однажды в Ливан привезли частицы святых мощей преподобного Серафима Саровского из России для поклонения. И этот юноша из любопытства пошел посмотреть на святые мощи в православный храм: «Интересно, что такое мощи? Что с ними делают православные? Как они воспринимают эти мощи и поклоняются им? И какую это может принести пользу?». Но следует сказать, что он пришел к этим мощам с благим произволением. Он действительно хотел узнать истину и найти ответы на свои вопросы.

Когда мощи святого Серафима Саровского прибыли в этот храм, то там находился и этот юноша. Он увидел, с каким благоговением прикладывались к ним люди, и пришел посмотреть на них поближе, однако не стал прикладываться к ним сам, поскольку то исповедование, к которому он принадлежал, не признавало святых мощей. Но он помолился своими словами согласно своей вере, а затем вернулся к себе домой. И прежде, чем лечь в постель, он помолился снова, и ему явился святой Серафим Саровский и сказал: «Я святой, которому поклонялись православные в храме, теперь ты увидел, что такое Православие, тебе осталось сделать следующий шаг».

Это божественное проявление святого произвело изменение в душе этого молодого человека, и он попросил в православном храме о том, чтобы принять святое крещение, и стал православным христианином.

Этот случай является примером того, что в зависимости от расположения, с которым человек приходит поклониться мощами, один может ничего не получить, а другой может получить благословение в такой степени, что мы даже представить себе не можем», - рассказал афонский монах Никодим.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".