На аукционе "Christies" стартовала продажа акварелей с изображением Святой Горы

На аукционе «Christies» выставили на торги три акварели с изображением Святой Горы английского художника Эдварда Лира. Работы будут проданы 8 декабря.

В 1856 году Эдвард Лир сделал более 50 рисунков на Святой Горе Афон. Часть его работ была продана ранее.

Рисунки выполнены акварелью, а также ручкой, карандашом и коричневыми чернилами.

На одной из работ изображен монастырь Ватопед. Главный вход в обитель Ватопед почти не изменился за эти годы. Это подтверждают фотографии Фернанда Сивилла, которые он сделал в 1917 году. Слева теперь есть дымоход, который запечатлен на современных фотография автора англоязычного блога об Афоне, Германа Вугда.

На второй работе художника изображен вход в Великую Лавру. На заднем плане – море и вид на остров Тасос. На современных фотографиях можно увидеть, что здесь также расположен теперь киоск.

На третьем рисунке Эдварда Лира - монастырь Ставроникита. Также автор блога предоставил фотографии этой обители 1917 года и сделанные ним, в 2015 году.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".