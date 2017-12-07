Умер скитоначальник афонской обители
10:11, 07 декабря 2017Афон
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5 декабря умер иеромонах Мартиниан из афонского скита Ксилургу.
Отец Мартиниан был скитоначальником и одним из старейших насельников Свято-Пантелеимнова монастыря.
Из 71 года своей жизни больше 40 лет он провел на Святой Горе.
Он умер в больнице в Салониках. Для приготовления к погребению по афонской традиции и отдания последнего целования братией его тело привезли на Афон вечером того же дня.
Братия монастыря молится об упокоении отца Мартиниана: «Царствие небесное и вечная память дорогому отцу нашему!». Святогорцы просят молитв о новопреставленном иеромонахе Мартиниана.
По материалам из открытых источников.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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