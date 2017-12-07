Умер скитоначальник афонской обители

5 декабря умер иеромонах Мартиниан из афонского скита Ксилургу.

Отец Мартиниан был скитоначальником и одним из старейших насельников Свято-Пантелеимнова монастыря.

Из 71 года своей жизни больше 40 лет он провел на Святой Горе.

Он умер в больнице в Салониках. Для приготовления к погребению по афонской традиции и отдания последнего целования братией его тело привезли на Афон вечером того же дня.

Братия монастыря молится об упокоении отца Мартиниана: «Царствие небесное и вечная память дорогому отцу нашему!». Святогорцы просят молитв о новопреставленном иеромонахе Мартиниана.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".