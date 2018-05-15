Афонский монах рассказал о том, зачем поклоняться мощам святых, и кому они приносят духовную пользу

Почитание святынь и святых мощей является давней традицией христианства, по всему миру существует множество свидетельств о чудесах у мощей православных святых. Монах Никодим из монастыря Святого Павла в Священном Киноте Святой Горы Афон рассказал о том, какую духовную пользу приносит поклонение святым мощам, по какой причине одни люди получают от святынь исцеление, а другие уходят ни с чем, и почему чудеса не поддаются логическому объяснению.

Прежде всего, афонский монах отмечает, что духовная польза от поклонения святым мощам не может поддаваться логическому объяснению, поскольку является проявлением божественной благодати.

«Рассуждения о том, существует ли духовная польза от поклонения святыням, не подлежат логическому анализу. Когда люди видят такие благословенные святыни, то по своей вере они, безусловно, получают от этого духовную пользу. Однако эта духовная польза проявляется по-разному. И только сам человек может объяснить, в чем заключается духовная польза конкретно для него. Конечно же, поклоняясь святым мощам, мы получаем благодать в зависимости от уровня нашей веры. Потому что один может поклониться мощам, и с ним ничего особенного не произойдет, а другой через поклонение мощам может получить огромную духовную пользу», - поясняет отец Никодим.

Говоря о давних традициях поклонения святым, монах Святой Горы приводит пример из Евангелия.

«Мы видим в Священном Писании и в Деяниях святых апостолов, что даже, когда апостол Петр проходил по дороге, то все имели желание хотя бы прикоснуться к нему. А те, кто не могли этого сделать, старались стать там, где на них могла бы попасть хотя бы тень от его одежды, и даже от этого получали благодать, и это все зафиксировано в Священном Писании. Насколько же большую благодать мы получаем от мощей тех святых людей, которые исполнили Заповеди Евангелия и достигли состояния святости и обожения», - говорит отец Никодим.

Также афонский монах рассказал о святынях, которые хранятся в афонском монастыре Святого Павла.

«Самой большой святыней нашего монастыря являются Честные Дары, которые были принесены волхвами младенцу Иисусу Христу в Вифлеемскую пещеру. Это уникальная святыня, которая сохранилась только в монастыре святого Павла, и не хранится больше нигде. Одной из святынь нашего монастыря является часть честной главы святого великомученика Пантелеимона. Также у нас хранятся части святых мощей трех святителей - Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В других афонских монастырях сохраняется пояс Богородицы, часть честного древа Животворящего Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос, и другие святыни», - рассказал отец Никодим.

Многие святыни Православной Церкви хранятся на Афоне, куда может попасть не каждый верующий человек, однако приложиться к этим святыням православные могут во время их выездов со Святой Горы, - отмечает насельник монастыря Святого Павла.

«Святая Гора Афон имеет многовековую историю. Таким образом, Афон является не только центром духовной жизни, но и самой большой сокровищницей, в которой хранятся драгоценные святыни нашей веры. Благодаря тому, что святые мощи привозят в ту или иную местность, православным христианам оказывается духовная помощь. Как известно, по уставу Святой Горы женщинам не позволен вход на Афон, поэтому такие выезды со святыми мощами – это, в том числе, приношение для благочестивых женщин, православных христианок, которые по объективным причинам не могут поклониться этим святыням на Святой Горе Афон. А таким образом они имеют возможность поклониться святыне и получить духовное утешение», - говорит отец Никодим.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".