В Кропивницкий передали икону Богородицы со Святой Горы

В Кропивницкий, в храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 4 декабря прибыла икона Божией Матери «Светописанная», написанная на Святой Горе.

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Благовещенский храм УПЦ образ, как благословение Свято-Пантелеимонова афонского монастыря привезли украинские паломники.

Торжественная встреча святыни состоялась накануне литургии. Икону встретили на площади и торжественно перенесли в церковь, где она находится и сейчас.

На иконе изображено чудо явления Пресвятой Девы в 1903 году во время раздачи милостыни нуждающимся у ворот Свято-Пантелеимонова монастыря. Тогда процесс раздачи милостыни зафиксировали на пленку. Когда же ее проявили - увидели, что на фотографии отобразилась Пресвятая Богородица, которая держит в руках буханку хлеба.

Слово «фотография» на славянском языке - «светописание», потому и образ имеет такое название.

Икона Богородицы «Светописанная» почитается во всем православном мире. Например, в Киеве, в Дарницком районе, есть храм в честь Светописаного образа Божьей Матери.

По материалам blagoveschenskiy.church.ua.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".