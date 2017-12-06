В Греции и США почтили память афонского святого - преподобного Порфирия Кавсокаливита (фото, видео)

На Севере Греции, в Ираклио, день памяти святого отметили в новопостроенном храме преподобного Порфирия. Богослужение проходило по афонскому уставу, его возглавил митрополит Лангадасский Иоанн.

Владыка Иоанн призвал верующих обращаться к поучениям преподобного Порфирия.

В Александрии литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы возглавил митрополит Верийский Пантелеимон. Владыка подчеркнул, что преподобный Порфирий «стал свидетельством того, что и в наши дни человек может в совершенстве исполнять заповеди Божии, достигнуть святости и совершенства».

На острове Эвбея, в городе Халкида ночное богослужение в день памяти преподобного Порфирия Кавсокаливита и недавно канонизированного старца Иакова (Цаликиса) возглавили митрополиты Птолемаидский Эммануил, Коринфский Дионисий и Халкидский Хризостом.

В Милеси, в монастыре, который основал святой Порфирий, богослужение возглавил митрополит Мефонский Климент.

В городе Ранчо-Кордова, в штате Калифорния, в день памяти преподобного Порфирия Кавсокаливита состоялось праздничное богослужение в храме святого Стефана. Литургию возглавил архимандрит Дамаскин (Алазрай) из викариатства иорданских и палестинских общин Американской Архиепископии.

*** Порфирий Кавсокаливит родился в Греции в 1906 году. В тайне от родителей парень ушел на Афон, где и принял монашество. Из-за болезни, в 19 лет, святой покинул Святую Гору и служил в Левконе, а после - в Афинах. Тысячи людей приходили к старцу Порфирию за духовным советом, и святой каждому уделял время. Многих скорбящих, по Божией благодати, преподобный исцелил от болезней. Только в 1984 году Порфирий Кавсокаливит вернулся на Афон, но прожил здесь всего два года, после чего отошел ко Господу. Священный Синод Константинопольского Патриархата канонизировал старца Порфирия 27 ноября 2013 года.

По материалам agionoros.ru и Romfea.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".