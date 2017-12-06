В Греции и США почтили память афонского святого - преподобного Порфирия Кавсокаливита (фото, видео)

09:35, 06 декабря 2017
Афон
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На Севере Греции, в Ираклио, день памяти святого отметили в новопостроенном храме преподобного Порфирия. Богослужение проходило по афонскому уставу, его возглавил митрополит Лангадасский Иоанн.

Владыка Иоанн призвал верующих обращаться к поучениям преподобного Порфирия.

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В Александрии литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы возглавил митрополит Верийский Пантелеимон. Владыка подчеркнул, что преподобный Порфирий «стал свидетельством того, что и в наши дни человек может в совершенстве исполнять заповеди Божии, достигнуть святости и совершенства».

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На острове Эвбея, в городе Халкида ночное богослужение в день памяти преподобного Порфирия Кавсокаливита и недавно канонизированного старца Иакова (Цаликиса) возглавили митрополиты Птолемаидский Эммануил, Коринфский Дионисий и Халкидский Хризостом.

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В Милеси, в монастыре, который основал святой Порфирий, богослужение возглавил митрополит Мефонский Климент.

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В городе Ранчо-Кордова, в штате Калифорния, в день памяти преподобного Порфирия Кавсокаливита состоялось праздничное богослужение в храме святого Стефана. Литургию возглавил архимандрит Дамаскин (Алазрай) из викариатства иорданских и палестинских общин Американской Архиепископии.

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*** Порфирий Кавсокаливит родился в Греции в 1906 году. В тайне от родителей парень ушел на Афон, где и принял монашество. Из-за болезни, в 19 лет, святой покинул Святую Гору и служил в Левконе, а после - в Афинах. Тысячи людей приходили к старцу Порфирию за духовным советом, и святой каждому уделял время. Многих скорбящих, по Божией благодати, преподобный исцелил от болезней. Только в 1984 году Порфирий Кавсокаливит вернулся на Афон, но прожил здесь всего два года, после чего отошел ко Господу. Священный Синод Константинопольского Патриархата канонизировал старца Порфирия 27 ноября 2013 года. 

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По материалам agionoros.ru и Romfea.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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