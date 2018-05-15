Афонский старец рассказал о девушке, поступок которой побудил царевича стать великим аскетом

Несмотря на то, что женская нога никогда не ступала и не может ступать на Святую Гору, православные женщины в разные времена почитали Афон, поддерживая монастырские обители святой земли пожертвованиями. Архимандрит Арсений, старец афонской кельи Белозерка (Буразери), которая находится неподалеку монастыря Хиландар, рассказал поучительную историю о девушке, которая, чтобы помочь строительству афонского храма, пожертвовала самым дорогим, чем сподвигла святогорского монаха на подвиг отшельничества.

История, рассказанная афонским старцем Арсением, произошла сто лет тому назад, еще до революционных событий в России. О монахе Парфении известно, что он был из царского рода, но бежал от роскошной дворянской жизни на Святую Гору Афон, где как человек грамотный получил послушание на бумажную работу секретаря в русской келии Белозерка.

«Старец Нектарий Караманлис рассказывал нам о русском монахе Парфении, которого он лично знал. Старец Парфений был царского рода, а в нашей келии Буравери он был грамотеем, то есть секретарем. Он вел переписку, через него же приходили нам все пожертвования от мирян на строительство, поскольку в то время в нашей келии строили большой храм.

И вот однажды отец Парфений получил письмо от одной русской крестьянки. Она писала так: «Святые отцы! Я бы очень хотела вложить свою лепту в строительство русского храма на Афоне. Но я бедная девушка-крестьянка, у меня ничего нет, чтобы пожертвовать на это благое дело. Но я придумала способ: я остригла свои волосы и продала их барышням, которые собираются замуж и готовят себе для этого чужие волосы. И вырученные деньги я посылаю вам, чтобы вы помянули на Святой Горе и мое имя».

А в те годы остричь волосы девушке в России означало бесчестие, это ставило на нее клеймо блудницы. И, получив это письмо, секретарь келии отец Парфений ужаснулся. Он сказал: «Мы, монахи, отреклись от всего, но имеем здесь все необходимое, даже имеем чай и сахар. А бедный народ, не имея и этого, отдает нам последнее – свои волосы. Наверное, в общежительном монашестве что-то не так».

Отец Парфений не стал искать компромиссов со своей совестью и после этого случая ушел на страшную Карулю, где стал истощать свое тело в подвигах, постах и бдениях. Он поселился в пещере и стал нести там сверхъестественные подвиги, так что через некоторое время он стал одним из самых известных карульских старцев. И он действительно был великим аскетом», - рассказал архимандрит Арсений.

О монахе Парфении, который провел остаток земной жизни в скалах Карули, осталось мало сведений, имя же бедной девушки, которая побудила кровного царевича отречься от всех земных благ, и вовсе не известно. Но афонские монахи до сих пор рассказывают эту поучительную историю, как пример великой жертвенности, которую может свершить каждый из нас, отрекаясь от благ, комфорта и даже доброго имени во имя Господа.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".