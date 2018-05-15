11 аргументов о важности помогать ближним в изречениях афонских святых и старцев

Международный день волонтера отмечается 5 декабря. Добровольцы делают немало добрых дел, помогая ближним и тем самым исполняя волю Божию. Мы собрали изречения святых и старцев Афона о том, почему важно оказывать помощь ближним, подавать милостыню – от всего сердца творить добрые дела.

1. «Милостыня, поданная болящим, вдовам, сиротам, другим несчастным, очень помогает и усопшим. Потому что, когда подается милостыня за усопшего, принимающие ее говорят: «Бог его простит. Да будет благословен его прах». Если кто-то будет страдать от болезней, не сможет работать, будет в долгах и ты в таком тяжелом положении поможешь ему и скажешь: «Возьми эти деньги за упокой души такого-то», то этот человек скажет: «Бог его простит. Да будет благословен его прах». Берущие милостыню совершают сердечную молитву за усопших, и это весьма помогает последним». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Взгляни же, как Благий Отец благосклонно разделяет трем сотворенным Им чадам изобилие богатства Своего, и в то же время все это богатство остается с Ним, и Он не испытывает никакого лишения, будучи, так сказать, источником и корнем бесконечной щедрости. Ты же, будучи Его наследником, подражай божественной щедрости Отца нашего. Ибо все творение, единожды приняв богатство, непрестанно, вплоть до пришествия Господа, будет возвращать его Давшему». (Преподобный Иосиф Исихаст).

3. «Будем отдавать себя ближним, и нам воздаст Христос». (Преподобный Паисий Святогорец).

4. «Как стать сильнее? Поделиться с ближним пищей. Как стать богаче? Поделиться с ближним деньгами». (Монах Симеон Афонский).

5. «Если желаешь быть с нами, то ничего у себя не оставляй. А если тебе жалко денег и не хочешь с ними расставаться, то ничего не давай, найди такое место, где сможешь с ними жить. Если же утаишь часть денег и их после твоей смерти найдут, то мы бросим эти деньги вместе с тобой в могилу, и ты, как разрушитель общежития, не сподобишься братского поминовения». (Старец Герасим Святогорец).

6. «Тот, кто имеет любовь, подтверждает это не только раздачей денег, но более доставляя внимающим слово спасительное, а также телесным служением». (Старец Иосиф Ватопедский).

7. «Самое важное это смирение, доброта и простота. Доброта – это, когда человек думает в первую очередь о том как помочь ближнему, а не о том как повольготнее устроиться в этой жизни. Бог не несправедлив. Он воздаст нам всё, что мы упустили и потеряли, пытаясь помочь нашим братьям». (Преподобный Паисий Святогорец).

8. «Если в семье есть деньги, пусть они творят милостыню, пусть помогают для спасения души…». (Афонский старец архимандрит Григорий из Дохиара).

9. «Любовь к ближнему и подобное сему могут мне много помочь в час моего исхода». (Афонский старец Даниил).

10. «У всех нас есть какие-то смягчающие обстоятельства, потому что мы боримы со стороны диавола. Но по-настоящему духовные люди к трудностям другого человека относятся как к своим собственным. Это гораздо сложнее, чем просто помочь ближним в каком-то деле. В последнем случае диавол может обокрасть нас, внушив нам гордые помыслы». (Преподобный Паисий Святогорец).

11. «Обе заповеди Христа – о любви к Богу и о любви к ближнему, составляют единую жизнь, и потому если кто мнит, что он живет в Боге и любит Бога, а брата своего ненавидит, тот пребывает в заблуждении. Так вторая заповедь дает нам возможность проверить, насколько истинно живем мы в Боге истинном». (Преподобный Силуан Афонский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".