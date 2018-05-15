Патриарх Константинопольский Калиста II: афонский святой, который сочинил 100 глав о монахах

Православные христиане 5 декабря (по новому стилю) отмечают день памяти святителя Калиста II Ксанфопулу, Патриарха Константинопольского.

О жизни этого святого сохранилось не много сведений. Святитель родился в Константинополе.

Святого Патриарха Каллиста Второго называли Ксанфопула. Это прозвище связано с тем, что он ранее жил на Святой Горе, в монастыре Ксанфопулов, точное местонахождение которого неизвестно.

В 1397 году, во времена правления Мануила Палеолога, Калист стал Патриархом Константинопольским. Пробыл на патриаршей кафедре святой не долго – всего три месяца.

Его современник, Симеон Солунский, упоминает, что когда святитель оставил патриаршию кафедру - то нашел своего единомышленника Игнатия, который ранее также жил в Ксанфопуловом монастыре. Они много времени проводили в молитве, о которой позже стали писать книги.

Главным произведением, соавтором которого был святой Калист, является сочинение «Метод и точное правило… о выбирающих безмолвное и монашеское житие» в 100 главах. Позже преподобный Никодим Святогорец опубликовал еще один труд святителя Калиста, который он также написал в соавторстве с Игнатием, - «О плодах умной и сердечной молитвы».

Симеон Солунский также говорил о святителе Каллисте и Игнатии, что они удостоились Божественного сияния, как апостолы, их лица казались солнцеподобно блистающими, как у Моисея.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".