Введение во храм Пресвятой Богородицы. Хиландар, XIV век

Афон: иконография праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

16:33, 04 декабря 2017
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Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы православные христиане отмечают 4 декабря. Иконография праздника основана на Священном Предании, которое передает историю этого события.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Хиландар, XIV век

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы православные христиане отмечают 4 декабря.

Дева Мария перед Первосвященником. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Панселин, XIII век. Карея, Афон (фрагмент)

Иконография праздника основана на Священном Предании, которое передает историю этого события. Деву Марию в трехлетнем возрасте привели в Иерусалимский храм Ее святые родители – праведные Иоаким и Анна. Так они исполнили обет, данный Господу – посвятить долгожданного Ребенка для служения Богу.

Иоаким и Анна вводят Деву Марию в храм. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Панселин, XIII век. Карея, Афон (фрагмент)

Церковные образы православных праздников обычно создаются после их официального включения в календарь. Введение во храм Пресвятой Богородицы Церковь начала официально отмечать вVIII веке.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Панселин, XIII век. Карея, Афон (фрагмент)

Первая икона праздника, сохранившаяся до нашего времени, датирована IX веком. Написана она была в капелле Иоакима и Анны в Кызылчукуре (Каппадокия).

Фрагмент эпистилия. Кон. XII в. Монастырь Ватопед, Афон

Среди афонских икон праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, самыми ранними считаются фрагменты эпистилиев XII века из обители Ватопед.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Панселин, XIII век. Карея, Афон

В центре композиции изображена трехлетняя Пресвятая Дева, Которую привели родители. К Ней наклонен первосвященник, который вышел к ним на встречу. Согласно Преданию, им был праведный Захария, отец Иоанна Крестителя. Первосвященник изображен во вратах ограды.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Хиландар (Афон), XVI век

На некоторых иконах позади первосвященника изображают царский престол. Эти детали служат символами, показывающими Божию Матерь как одушевленный храм - «Невместимого Вместилище».

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Хиландар (Афон), XVI век (фрагмент)

На иконах IX–XIII веков позади Божией Матери изображали Ее родителей - праведных Иоакима и Анну, позади которых – дев с зажженными свечами в руках.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Византийская икона 1320 года. Хиландар, Афон

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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