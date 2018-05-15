Афон: иконография праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы православные христиане отмечают 4 декабря.

Иконография праздника основана на Священном Предании, которое передает историю этого события. Деву Марию в трехлетнем возрасте привели в Иерусалимский храм Ее святые родители – праведные Иоаким и Анна. Так они исполнили обет, данный Господу – посвятить долгожданного Ребенка для служения Богу.

Церковные образы православных праздников обычно создаются после их официального включения в календарь. Введение во храм Пресвятой Богородицы Церковь начала официально отмечать вVIII веке.

Первая икона праздника, сохранившаяся до нашего времени, датирована IX веком. Написана она была в капелле Иоакима и Анны в Кызылчукуре (Каппадокия).

Среди афонских икон праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, самыми ранними считаются фрагменты эпистилиев XII века из обители Ватопед.

В центре композиции изображена трехлетняя Пресвятая Дева, Которую привели родители. К Ней наклонен первосвященник, который вышел к ним на встречу. Согласно Преданию, им был праведный Захария, отец Иоанна Крестителя. Первосвященник изображен во вратах ограды.

На некоторых иконах позади первосвященника изображают царский престол. Эти детали служат символами, показывающими Божию Матерь как одушевленный храм - «Невместимого Вместилище».

На иконах IX–XIII веков позади Божией Матери изображали Ее родителей - праведных Иоакима и Анну, позади которых – дев с зажженными свечами в руках.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".