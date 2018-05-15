Афонский монах объяснил, как запускается в человеке "умная энергия" и в чем опасность информационных нагрузок

Сегодня человечество живет в эпоху умственного труда и интеллектуальных нагрузок. Игумен Ватопедского монастыря Святой Горы Афон архимандрит Ефрем рассказал о том, почему интеллект не заменит нам истинного разума, в какой момент запускается в человеке «умная энергия» и как библейские пророчества осуществляются через технологический прогресс.

Игумен афонского монастыря отмечает, что развитие науки осуществило одно из важных пророчеств Евангелия, поскольку позволило донести Святое Письмо людям по всей земле.

«Сегодня люди живут особым образом жизни, а благодаря технологическому прогрессу человеку удается за короткое время делать множество дел. В этом есть и хорошая сторона. Так, в Библии сказано, что Евангелие будет проповедано во всем мире. Раньше мы недоумевали, как такое возможно? А, когда настала эпоха электронного прогресса, тогда это недоумение разрешилось. Можно технологический прогресс использовать в хороших целях, но одним и тем же ножом можно резать и хлеб, и человека», - говорит Ефрем Ватопедский.

При этом игумен афонского монастыря поясняет, что век информации чрезвычайно загружает наше сознание, вследствие чего человеческий ум находится в постоянном напряжении.

«В технологическом прогрессе есть и отрицательная сторона. Человек, который старается сделать много вещей за короткое время, исполняет то, что написано в Евангелие, то есть - заботится и печется сразу о многом. И таким образом ум современного человека занят очень многими вещами, но он не находится на своем месте. А святые отцы нам ясно и конкретно сказали: чтобы человек смог выжить духовно, ум его должен находиться на своем, правильном, месте», - рассказал архимандрит Ефрем.

При этом афонский монах поясняет, что ум человека – это не столько его интеллект, сколько способность чувствовать истинное и настоящее своим сердцем.

«Когда старцы говорили об уме, они не подразумевали мозги человека. Мозг - это нечто иное, мозг занят вопросами разума, интеллекта. Но у человека существует еще ум - это умная энергия, которая приходит в действие после крещения. И после того, как человек крестится, начинается общение его ума, его разума, через молитву с Богом. И святые отцы, которые являлись совершенными людьми, насколько это возможно, учили нас примерами своей жизни, что человек должен стараться своим духовным подвижничеством очищать свое сердце. Потому что наши святые отцы отождествляли ум с сердцем и сердце с умом», - говорит игумен монастыря Ватопед.

Открыв же свой ум Господу, человек сможет жить с Богом в собственном сердце, - учит афонский монах.

«Человек, созданный по образу и подобию Божьему, может общаться с Богом постоянно через свой ум и молитву. В первой главе Евангелия от Иоанна великий евангелист и друг Христа говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». И эта власть нам дана для того, чтобы быть Его настоящими детьми, а раз мы Его дети, значит Он наш настоящий отец. И таким образом мы можем жить с Богом в собственном сердце. А как достичь этого? Соблюдением Божьих заповедей. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня», - указал нам секрет достижения этой цели сам Христос», - рассказал архимандрит Ефрем Ватопедский.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".