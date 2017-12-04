Православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

Православные христиане 4 ноября отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», это двунадесятый праздник – один из двенадцати главных праздников Православной Церкви.

Согласно Преданию, родители Пресвятой Богородицы, святые праведные Иоаким и Анна, долгое время оставались бездетными. Они дали обет Богу, если у них родится ребенок, они отдадут его на служение Богу.

Когда Деве Марии исполнилось три года, родители выполнили обещание. Будущую Богоматерь одели в нарядную одежду и с зажженными свечами в руках, под пение, привели Ее в Иерусалимский храм. Там Девочку встретило священство во главе с первосвященником.

В Иерусалимский храм нужно было подняться по 15 ступенькам. Это было сложным препятствием для трехлетнего ребенка, однако Пресвятая Дева, когда Ее опустили на первую ступеньку, быстро поднялась наверх.

Затем первосвященник, по внушению Божиему, ввел будущую Богородицу в Святая святых – священное место в иудейском храме, куда только раз в году разрешалось входить первосвященнику. Все, кто присутствовал в день Введения Пречистой во храм, очень удивились, что Девочку ввели во Святая святых.

Согласно церковному Преданию Дева Мария до 15 лет жила при храме, воспитывалась в обществе благочестивых дев, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, молилась.

О празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы упоминал святитель Григорий Нисский еще в IV веке. Однако первые документальные свидетельства о праздновании датированы VIII веком.

Афонская обитель Хиландар 4 декабря отмечает панигир.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы отмечается во время Рождественского поста. Согласно церковному уставу в этот день разрешается вкушение рыбы.