Киево-Печерская лавра подарила храму на Закарпатье икону, написанную на Святой Горе

Братия Киево-Печерской лавры посетила святые места Закарпатья вместе с иконой Богоматери «Скоропослушница». Икона была написана ранее на Святой Горе Афон и хранилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

На престольный праздник Свято-Михайловской церкви в селе Негровец, в Межгорье, лаврские паломники сослужили на богослужении, а затем – на освящении храма в честь иконы Богородицы «Скоропослушница» на Синевирском перевале у подножия горы Каменка.

Благочинный Киево-Печерской лавры подарил образ Божией Матери «Скоропослушница», написанный на Афоне, новоосвященному храму.

***Икона Богородицы "Скоропослушница" находится на Святой Горе, в монастыре Дохиар.

Согласно монастырскому преданию, история образа связана с монахом по имени Нил. В 1664 году он исполнял послушание на кухне. Однажды, проходя ночью в трапезную с зажженной лучиной, он услышал от иконы Богоматери, который висел над дверью, голос. Царица Небесная сказала ему не ходить здесь и не коптить ее образ.

Монах не поверил услышанному, подумал, что это шутка братьев и продолжал ходить в трапезную, как и раньше. Он потерял зрение и искренне, со слезами, просил прощения у Божией Матери, что не послушался Ее сразу. Нил вновь услышал голос, исходящий от иконы: "С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений". Монах исцелился.

Православные христиане молятся перед иконой Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября (по новому стилю).

С использованием материалов lavra.ua

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