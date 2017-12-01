Афонские святые, день памяти которых отмечают в декабре

Афонские святые, день памяти которых отмечают в декабре (по новому стилю). 1 декабря – Перенесение мощей священномученика Козьмы Прота; 4 декабря – Панигир монастыря Хиландар – введение во храм Пресвятой Богородицы; 5 декабря – Калиста II Ксанфопулу, Патриарха Константинопольского; 8 декабря – Святого Алипия столпника, панигир монастырь Кутлумуш; 13 декабря – Святого апостола Андрея Первозванного, панигир Андреевского скита в Карее; 16 декабря – Преподобного Косьмы Агиананита; 18 декабря – Преподобных Нектария и Филофея Карейских; Косьмы Прота и преподобных Карейских; 19 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, панигир монастырей Ставроникита, Григориат; 20 декабря – Преподобного Григория, ктитора Святого монастыря Григориат; 24 декабря – Леонтия Монемвасийского. "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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