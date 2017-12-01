Архиерейский Собор РПЦ благословил общецерковное почитание преподобного Гавриила Афонского

Архиерейский Собор РПЦ 30 ноября рассмотрел вопрос об общецерковном почитании прославленных украинских святых, которые до этого почитались только в Украине. В частности, в списке из 28 святых - преподобный Гавриил Афонский, настоятель афонского Ильинского скита.

Георгий, будущий святой Гавриил Афонский, родился 8 января 1849 года в Киевской губерни в бедной семье. В 12 лет мальчик остался сиротой. Учился в сельской школе.

В подростковом возрасте совершил паломничество по святым местам Киевской губерни, которое сильно повлияло на его жизнь – он решил принять монашество. Святой присоединился к братии Феофановской пустыни, которая относилась к киевскому Михайловскому Златоверхому монастырю.

В 1867 – 1868 годах посетил Святую Землю, а затем Святую Гору. Здесь он остался, в Свято-Ильинском ските. В 1869 году принял монашество с именем Гавриил, в честь Архангела Гавриила.

В 1876 году стал экономом корабле «Святой пророк Илия», который принадлежал монастырю. После Русско-турецкой войны, во время которой он находился с судном в Таганроге и Ростове-на-Дону, вернулся на Афон. Исполнял послушания казначея и эконома.

В 1887 году стал настоятелем Свято-Ильинского скита. В 1891 году стал архимандритом. Во время, когда святой был наместником обители, монастырские владения значительно расширились, так как архимандрит Гавриил заручился поддержкой Российской империи.

Преподобный Гавриил стал инициатором возведения в Одессе Ильинского подворья, которое построили в 1894 –1896 годах. Часть камней для строительства церкви привозил лично святой Гавриил.

В 1894 – 1898 годах по указанию Гавриила в скиту построили общежительный корпус; в 1899 году – начали строительство нового собора, который был освящен после смерти святого.

В 1901 году преподобный отправился в Российскую империю, чтобы посетить одесское подворье. Во время путешествия резко ухудшилось состояние его здоровья, он умер, причастившись Христовый Тайн, 1 ноября (по новому стилю). Был похоронен в Одессе, в Свято-Ильинском подворье.

Преподобный Гавриил Афонский был канонизирован Украинской Православной Церковью 22 июля 1994 года по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".