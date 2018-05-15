Пенсионер из Минска рассказал подробности о своем велопаломничестве на Святую Гору (фото, видео)

Пенсионер рассказал о том, как на велосипеде доехал из столицы Беларуси на Святую Гору Афон.

Впервые про Афон Юрий Кочуров, 65-летний пенсионер из Новосибирска, узнал год назад от своих друзей. Тогда же и возникло желание добраться из Минска до Афона на велосипеде.

«29 мая я из дома выехал, почти месяц ехал по Беларуси, месяц по Европе и где-то 50 дней по Горе Афон ходил пешком», - рассказывает Юрий Кочуров.

Пенсионер каждый день преодолевал на велосипеде около 80 км. Его маршрут на Афон пролегал через Польшу, Словакию, Венгрию, Сербию.

«Я испытывал двойное удовольствие, во-первых, физическая нагрузка, во-вторых - по всей Европе ехал, общался с людьми – это никакой интернет не заменит! Никакая книга или телевизор…», - сказал паломник.

Во время поездки пенсионеру довелось останавливаться в разных местах: в гостиницах, на улице, или у местных жителей, с которыми он знакомился в пути.

«Простые люди - поляки, хорваты, сербы - меня принимали, мы общались, я на гармошке им играл, вместе пели! Меня просто до глубины души трогало, как люди помогали мне в этой поездке! Всем огромное спасибо! И хочу пожелать всем веры, надежды и любви!», - сказал Юрий.

Спустя месяц путешествия по Европе велопаломник достиг Святой Горы.

«Я даже не ожидал такой благодати, такого душевного спокойствия и такого доброго отношения. Я общался со священниками, с монахами и игуменами, ходил на службы, общался со многими паломниками из разных стран - с Сербии, с Англии, с Америки… Встретил 90-летнего немца, который по Афону пешком ходил! Я чувствовал доброту и любовь от всех буквально! И помощь была и словами, и материальная. Везде в монастырях меня принимали. А я выполнял послушания: где-то дрова перетаскивал, на кухне лук, чеснок, картошку чистили, столы накрывали, после трапезы посуду убирали, в прачечной бельё развешивали, раскладывали…», - отметил пенсионер.

Также он рассказал, что планирует в следующем году, летом вновь посетить Святую Гору.

«Мне говорили: "когда вы уедете с Афона, будет, как магнитом, снова туда тянуть". Я ещё только вот приехал, а уже хочется опять туда», - сказал Юрий Кочуров.

Он также отметил, что «главное, что я понял – надо уметь прощать, творить добро и любить. И там, на Афоне, я всё это прочувствовал. И всё будет хорошо».

По материалам информационного портала Sobor.by.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".