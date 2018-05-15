Геннадий Ватопедский – афонский святой, который стал свидетелем чуда с елеем

Православные христиане 30 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Геннадия Ватопедского.

Преподобный Геннадий нес послушание дохиара в обители Ватопед, на Святой Горе Афон. Дохиары заведуют продовольственной частью монастырского хозяйства. В дохиарной (кладовой) находилась икона Пресвятой Богородицы.

Однажды во время службы он увидел чудо. Тогда в обители был недостаток масла. Остался только один сосуд, наполненный им.

Святой Геннадий решил, что нужно поберечь оставшееся масло для церковных лампад. Он перестал давать масло для трапезной.

Однако игумен монастыря не переставал надеяться на помощь Божией Матери, Которой посвящен монастырь, и велел выдавать масло братии. Дохиар исполнил благословение.

Однажды Геннадий вошел в дохиарную, думая, что сосуд уже пуст. Он очень удивился, когда обнаружил его переполненным – масло лилось из него через верх, текло к дверям дохиарной.

Геннадий рассказал о чуде святогорцам. Тогда братия помолилась перед образом Пресвятой Богородицы, которую затем стали называть «Элеовритисса» - «Елееточивая». Празднование в честь этой иконы также установлено 30 ноября (по новому стилю).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".