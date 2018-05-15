Игумен обители Дохиар рассказал, почему важно хоронить усопших по православному обряду

Игумен афонской обители Дохиар архимандрит Григорий (Зумис) прокомментировал решение властей Греции о разрешении на кремацию умерших.

Архимандрит Григорий подчеркнул, что принимая такие законы, Греция забывает о своих традициях, Церкви и возвращается «к обычаям дикарей».

«Если бы древние сжигали мертвецов, что бы сегодня мы смогли продемонстрировать потомкам? Все, что было на поверхности, украли воры из Европы, если что-то и уцелело – то в местах захоронений. Огромные тома могут быть написаны об украденных европейцами сокровищах античности, Византии и периода Османского владычества. Сколько прекрасных надгробных речей оставили нам античная литература и христианская письменность (Надгробные слова Григория Богослова Василию Великому, Кесарию, Горгонии, слова Григория Нисского и других). Если бы мы сжигали усопших - не осталось бы ничего. Уровень цивилизованности общества виден по тому, как ухожены могилы. Свойство культурных народов - заботиться о местах захоронений», - сказал игумен Дохиара.

Он рассказал, почему важно хоронить усопших по православному обряду.

«Крест над могилой означает попрание смерти и надежду на воскресение. Если бы у нас не было погребения усопших, разве сохранились бы мощи святых? Совершались бы возле гробниц святых чудеса и исцеления? Древние христиане собирали даже пепел сожженных мучеников. И мы будем по-прежнему почитать мертвых, хоронить их со свечами и фимиамом. А ущербные и предубежденные против веры пусть жгут покойников, стирая память о себе с лица земли», - сказал архимандрит Григорий.

Игумен афонской обители обратился к греческим властям:

«Господин министр, хочешь сжечь своих родителей? Сожги их и себя самого, если пожелаешь. Мы же хотим, чтобы небо было рядом с нами. Мы не хотим предавать забвению традиции наших предков. Отпевание, похороны и гробницы напоминают нам о том, что есть жизнь после смерти», - подчеркнул он.

Также архимандрит Григорий рассказал жуткую историю, связанную с кремацией.

"Однажды мать и дочь отправили заболевшего отца к эмигрировавшему в США сыну. Через некоторое время из США пришло сообщение, что папа скончался. Вскоре сын прислал посылку с разными яствами. Среди них была и коробка с каким-то порошком, который родственники приняли за приправу и стали добавлять в салаты. Некоторое время спустя пришло письмо, в котором сын сообщал, что в коробке лежит прах кремированного отца! Представьте себе ужас православной семьи, осознавшей, что останки отца были использованы в качестве приправы!», - добавил игумен монастыря Дохиар.

По материалам rua.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".