К лику святых причислили одного из наиболее почитаемых старцев Греции
16:13, 28 ноября 2017Афон
1404
Священный Синод Константинопольского Патриархата под председательством Святейшого Патриарха Варфоломея 27 ноября причислил к лику святых одного из самых почитаемых старцев православной Греции - Иакова Цаликиса.
Об этом сообщает греческий портал Romfea.gr.
День почитания преподобного Иакова Цаликиса - 22 ноября.
Житие старца можно почитать здесь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter