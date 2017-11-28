К лику святых причислили одного из наиболее почитаемых старцев Греции

16:13, 28 ноября 2017
Афон
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Священный Синод Константинопольского Патриархата под председательством Святейшого Патриарха Варфоломея 27 ноября причислил к лику святых одного из самых почитаемых старцев православной Греции - Иакова Цаликиса.

Об этом сообщает греческий портал Romfea.gr.

День почитания преподобного Иакова Цаликиса - 22 ноября.

Житие старца можно почитать здесь.

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