К лику святых причислили одного из наиболее почитаемых старцев Греции

Священный Синод Константинопольского Патриархата под председательством Святейшого Патриарха Варфоломея 27 ноября причислил к лику святых одного из самых почитаемых старцев православной Греции - Иакова Цаликиса. Об этом сообщает греческий портал Romfea.gr. День почитания преподобного Иакова Цаликиса - 22 ноября. Житие старца можно почитать здесь.

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