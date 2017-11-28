У православных христиан сегодня начался Рождественский пост
У православных христиан 28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится до праздника Рождества Христова.
Как сообщает БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", сорокадневный пост был установлен в 1166 году на Константинопольском Соборе. Раньше перед Рождеством постились семь или чуть больше дней.
Филиппов пост является не строгим. Христиане исключают из рациона мясные, молочные продукты и яйца. Употреблять вино и рыбу разрешается кроме среды и пятницы, и некоторых других дней, согласно церковному уставу.
Благословение на послабление поста, если есть такая необходимость, можно получить, посоветовавшись со священником.
Во время Рождественского поста следует духовно приготовиться к великому празднику – Рождеству Господа Иисуса Христа. Главными средствами подготовки для каждого христианина являются молитва и воздержание.
За время поста важно отказаться от вредных привычек, стараться совершать добрые дела.
Этот пост также называют «Филипповка». Название связано с именем апостола Филиппа, день памяти которого отмечают 27 ноября – на заговение.