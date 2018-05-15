28 ноября - день памяти преподобного Паисия Величковского

Православные христиане 28 ноября отмечают день памяти преподобного Паисия Величковского.

Святой Паисий родился в 1722 году в Полтаве в семье казачьего священника. Образование получил в Киевской духовной академии.

В 17-летнем возрасте поступил в Любечский монастырь, а затем перешел в молдавский скит Трейстены, а затем - в скит Керкул, который отличался особой строгостью монашеской жизни.

Позже святой Паисий прибыл на Святю Гору, где основал Свято-Ильинский скит. В 1758 году, когда ему было 36 лет, он стал священником.

В 1763 году, по просьбе молдавского правителя, Паисий с 64 монахами переехал в Молдавию, в Валахию. Здесь он стал наместником монастыря Драгомирны. За три года число насельников в обители возросло в три раза. Монастырь жил по афонскому уставу, в основе которого лежат: нестяжательность, отсечение от своей воли, послушание, молитва и чтение духовной литературы, рукоделие и служение ближним. После русско-турецкой войны монастырская земля отошла к католической Австрии.

Тогда преподобный Паисий, вместе со всей братией – 350 человек, ушел из монастыря. Они поселились в горах, в бедном Секульском монастыре, который был назван в честь праздника Усекновения главы Иоанна Крестителя. Когда в 1779 году насельников стало намного больше – святой попросил о помощи в деле возведения новых келлий.

Ему с братией велели переселиться в Нямецкий общежительный монастырь. По уставу монастыря все монахи каждый день, утром и вечером, исповедовались у духовника. Здесь жили около 10 тысяч монахов, более чем 10 национальностей. На то время это был самый многолюдный монастырь в Восточной Православной Церкви.

В 1790 году святой Паисий стал архимандритом.

Он занимался переводами духовной литературы с греческого на славянский язык. Наиболее известной его переводной работой считается «Добротолюбие».

Преподобный Паисий умер, в возрасте 72 лет, 28 ноября (по новому стилю) 1794 года. Он был похоронен в Нямецком монастыре в соборе Вознесения Господня.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".