Архиепископ Иона на Афоне нашел церковь со знаками зодиака и рассказал, как устроены кладбищенские храмы

Во время паломнической поездки на Афон наместник киевского Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) разместил на своей страничке в Фейсбук фотографии фресок одного из храмов Святой Горы.

На фото изображена подкупольная роспись со Спасителем в окружении ангелов и архангелов, вокруг которых изображены 12 знаков зодиака.

«Здесь не гнушаются знаками Зодиака. Но не в астрологическом, а в астрономическом контексте», - написал архиепископ Иона.

Владыка процитировал Ирмос Канона Пресвятой Богородицы: «Небесного круга Верхотворче, Господи...».

Также архиепископ Иона показал на своих фотографиях особенности кладбищенских храмов на Афоне.

По словам владыки Ионы, почти все церкви при кладбищах на Святой Горе не заперты.

«Люблю маленькие, практически всегда незапертые, афонские кладбищенские храмы! Монахи доверяют паломникам. Ну, а те не подводят. Обычно в их цоколе находится братская костница, где лежат многие поколения живших тут монахов. И, без сомнения, многих ведомых только Богу святых...», - написал архиепископ Иона на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, архиерей отметил тематику написанных на стенах кладбищенских храмов картин, где изображены последствия нерадивого монашеского послушания.

«В притворе кладбищенской церкви в уголке под росписями обнаружил две обличительные картинки 18-го века. Первая «Курящий монах служит диаволу». Обратите внимание на покорно-расслабленную статичность несчастного брата и суетливую старательность демонов. Вторая «Монах, спящий в воскресенье». Очевидно, во время службы. Касается каждого», - отметил владыка Иона.

Напомним, в день празднования Собора Архангела Михаила архиепископ Иона возглавил богослужение, которое длилось 21 час.

Как сообщалось ранее, паломническая поездка на Святую Гору братии Ионинского монастыря проходит в составе: архиепископа Ионы (Черепанова), трех священников и двух послушников. Наместник киевского Свято-Ионинского монастыря отметил, что поездка проходит благодаря помощи БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон». Владыка Иона на своей странице в Фейсбук делится фотографиями с видами Афона, обителей, в которых побывала паломническая группа и комментирует увиденное.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".