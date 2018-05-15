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Архиепископ Иона на Афоне нашел церковь со знаками зодиака и рассказал, как устроены кладбищенские храмы

12:22, 27 ноября 2017
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Во время паломнической поездки на Афон наместник киевского Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) разместил на своей страничке в Фейсбук фотографии фресок одного из храмов Святой Горы.

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Во время паломнической поездки на Афон наместник киевского Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) разместил на своей страничке в Фейсбук фотографии фресок одного из храмов Святой Горы.

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На фото изображена подкупольная роспись со Спасителем в окружении ангелов и архангелов, вокруг которых изображены 12 знаков зодиака.

«Здесь не гнушаются знаками Зодиака. Но не в астрологическом, а в астрономическом контексте», - написал архиепископ Иона.

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Владыка процитировал Ирмос Канона Пресвятой Богородицы: «Небесного круга Верхотворче, Господи...».

Также архиепископ Иона показал на своих фотографиях особенности кладбищенских храмов на Афоне.

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По словам владыки Ионы, почти все церкви при кладбищах на Святой Горе не заперты.

«Люблю маленькие, практически всегда незапертые, афонские кладбищенские храмы! Монахи доверяют паломникам. Ну, а те не подводят. Обычно в их цоколе находится братская костница, где лежат многие поколения живших тут монахов. И, без сомнения, многих ведомых только Богу святых...», - написал архиепископ Иона на своей странице в Фейсбук.

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Кроме того, архиерей отметил тематику написанных на стенах кладбищенских храмов картин, где изображены последствия нерадивого монашеского послушания.

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«В притворе кладбищенской церкви в уголке под росписями обнаружил две обличительные картинки 18-го века. Первая «Курящий монах служит диаволу». Обратите внимание на покорно-расслабленную статичность несчастного брата и суетливую старательность демонов. Вторая «Монах, спящий в воскресенье». Очевидно, во время службы. Касается каждого», - отметил владыка Иона.

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Напомним, в день празднования Собора Архангела Михаила архиепископ Иона возглавил богослужение, которое длилось 21 час.

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Как сообщалось ранее, паломническая поездка на Святую Гору братии Ионинского монастыря проходит в составе: архиепископа Ионы (Черепанова), трех священников и двух послушников. Наместник киевского Свято-Ионинского монастыря отметил, что поездка проходит благодаря помощи БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон». Владыка Иона на своей странице в Фейсбук делится фотографиями с видами Афона, обителей, в которых побывала паломническая группа и комментирует увиденное.

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"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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