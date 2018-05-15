Игумен Ватопедского монастыря рассказал о чудесах и невидимых старцах Святой Горы

Существует множество свидетельств о чудесах Святой Горы Афон, где люди получают исцеление, прозрение и обретают веру. Игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем рассказал о том, как афонские монахи при жизни излучают нетварный свет и почему на Афоне не принято много говорить о невидимых старцах.

«Нет большего благословения в этом мире, чем жить опытно и переживать благодать, - говорит игумен Ватопедского монастыря. - Мы на Афоне знали людей добродетельных, которые жили благодатью, потому что возлюбили Христа. Часто их видели в нетварном свете, часто мы были свидетелями того, как они видели будущее.

Мы часто встречали людей, которые рассказывали удивительные вещи об афонских монахах, но то, что нас удивляло и до сих пор особенно удивляет - это сладкое выражение их лиц. Это выражение, которое отражает мир их сердца и безмолвие их внутреннего человека. Жили они постоянной радостью, и, как говорил апостол Павел, это те, у которых ничего не было, но в то же время те, которые обладали всем».

Одним из самых удивительных чудес Святой Горы является предание о невидимых старцах – аскетах, получивших от Бога дар становиться невидимыми. Существует множество свидетельств явления избранным людям невидимых старцев, и архимандрит Ефрем рассказал об одном из них.

«То, что невидимые старцы существуют - это факт. Несколько лет назад на Афоне умер один уважаемый старец, отец Герасим из скита Малая Анна. Он рассказывал, что в их келию в полночь приходили какие-то люди, и потом уходили. Один из этих людей приходил к старцу, причащался и молча уходил.

Отец Герасим понял, что этот человек был одним из невидимых старцев, который являлся ему. Но однажды он не выдержал и рассказал об этом одному своему брату. Тот, конечно ничего не видел и не слышал, но после этого невидимый старец больше не приходил к отцу Герасиму», - рассказал игумен Ватопедского монастыря.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".