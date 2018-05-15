Дамаскин Лаврский – афонский святой, который настойчиво хотел кровью искупить грех

Православные христиане 26 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти святого преподобномученика Дамаскина Лаврского.

Димандис, будущий святой Дамаскин, родился в православной семье, в Галате - пригороде Константинополя.

Он остался сиротой в подростковом возрасте. Парень обучился ремеслу – стал швецом. Димандис вел себя безнравственно и его схватили турки, обвиняя в преступлениях. Чтобы избежать наказания – он отрекся от веры во Христа.

Позже он раскаялся в содеянном и отправился на Афон. Святой поселился в Великой лавре. В течение 20 лет он оплакивал свой грех. Святой принял схиму с именем Дамаскина.

Он вел аскетический образ жизни, однако, не смотря на все свои труды, считал свой грех очень тяжким и пожелал искупить его кровью. Он посоветовался со старцами, но те сначала не благословили его намерений.

Тогда в лавре находился патриарх Константинопольский Дионисий, который затем должен был отправиться в столицу. Дамаскин рассказал ему, что он хочет пострадать за Христа и Патриарх благословив его, взял с собой в Константинополь.

«Я возвращусь опять на Святую Гору, а ты вступишь в подвиг мученичества и умрешь за Христа: помолись Ему и обо мне, да милостив будет мне в исходе моем», - сказал Патриарх.

Когда Дамаскин прибыл в Константинополь, то снял с себя иноческие одежды, чтобы при исповедании Христа не навлечь на братию гнева, когда мусульмане услышат от монаха хулу на Магомета. Так как несколько лет до этого произошел подобный случай.

Дамаскин причастился в храме святого Николая, в Галате и пошел в Софию. Здесь он начал молиться, ограждая себя крестным знамением. Проходящие мимо мусульмане подумали, что он сумасшедший.

Выходя из Софии, святой встретил имама, который читал книгу. Дамаскин заговорил с ним. Он начал проповедовать о Христе. Но турки вновь сочли его безумным. Святой проповедовал в мечете – его выгнали.

Тогда Дамаскин пришел в город Капани, и там громко среди мусульман произнес: «Мусульмане! Одна вера Христова есть истинная, а ваша вера ложная: вас обманул Магомет, и вы за свое заблуждение будете наказаны. Одна вера христианская есть истинная и Христос есть Бог истинный, а ваша вера ложная». Турки избили его и выгнали.

Спустя три дня святой пришел в мечеть Сейзаки, которая располагалась возле янычарских казарм. Когда турки после молитв выходили из мечети, он обличал их, говоря, что их вера ложная. Но и на этот раз на него не обращали внимания.

Святой просил у Господа, чтобы он позволил ему пострадать за него. Наутро, в воскресный день, он отправился в мечеть, в которой в молодости отрекся от Христа. Он прокричал: «Бедные! Зачем вы собираетесь? На кого вы надеетесь? Горе вам, несчастные, вечная мука ждет вас! Христос един есть Бог истинный!». Турки разозлились, избили его и отвели к надзирателю.

Его отправили к визирю с описанием досаждений, какими оскорблял исповедник Магомета и учение его. Но визиря простил его, говоря, что он их подданный, платит дань. Святой ответил, что он намного богаче, и, что сокровище веры его «пребывает во веки в Царствии Небесном».

Визирь приказал отсечь ему голову. Мученик поблагодарил Бога за то, что его желание исполнится. Дамаскин встал на колена, его обезглавили. Это произошло 26 ноября (по новому стилю) 1681 года.

Три дня тело святого оставалось непогребенным. Затем христиане подкупили охрану и отвезли тело на остров Халки и похоронили в Богородичном монастыре.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".