Нил Мироточивый – афонский святой, от мощей которого миро стекало до самого моря

Православные христиане 25 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - преподобного Нила Мироточивого.

О земной жизни святого известно немного. Господь более прославил своего угодника после смерти.

Святой Нил родился в Греции, в православной семье. Он рано осиротел. Его воспитывал дядя - иеромонах Макарий.

Когда Нил вырос, они, вместе с дядей отправились на Афон. Они посетили святогорские монастыри и остановились в месте, которое называется Святые Камни. Тогда здесь еще никто не жил. Макарий и Нил решили, что именно здесь будет удобно пребывать в безмолвии. Они пришли в Великою лавру, чтобы получить благословение, чтобы жить здесь. Им дали письменное уверение. Макарий внес в Лавру небольшой денежный вклад и так они получили право на владение этим местом. Монахи возвели храм и келии. Вскоре монах Макарий умер.

Святой Нил переселился в другое место, в пещеру, в афонских скалах, недоступное для других. Здесь он вел аскетический образ жизни.

Здесь он мирно отошел ко Господу. Его тело обнаружили со скрещенными на груди руками. Святогорцы похоронили его.

Согласно афонскому преданию, из места, где был похоронен святой, истекало так много мира, что оно стекало вниз до самого моря. Узнав об этом, множество паломников стали приходить к нему и получали исцеления, после помазания миром.

Христиане из восточных стран на лодках приставали к берегу, напротив пещеры, чтобы получить священное миро. Поэтому место, находящееся ниже пещеры, начали называть «karabosrasion» (кораблестояние), а святого Нила – Мироточивым.

В 1815 году святогорцы решили, в знак благодарности святому за исцеления и слышанные молитвы, построить при его пещере храм. Когда они начали копать, то обнаружили не замеченный ранее свод, из которого доносилось благоухание. До этого не было точно известно, где именно в пещере похоронен святой Нил. Монахи разобрали свод, и нашли священные мощи святого.

Святыню перенесли в Великую лавру. Часть мощей осталась в Великой лавре, а часть – позже перенесли в построенный возле пещеры, в которой жил святой, храм.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".