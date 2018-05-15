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Григориат, Симонопетра, Ксенофонт: афонские монастыри в фоторепортаже архиепископа Ионы

11:51, 23 ноября 2017
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Продолжается паломническая поездка на Святую Гору группы в составе: архиепископа Ионы (Черепанова), трех священников и двух послушников. Ранее они посетили монастырь Дионисиат.

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Наместник киевского Свято-Ионинского монастыря отметил, что поездка состоялась благодаря помощи БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон». Владыка Иона на своей странице в Фейсбук делится фотографиями с видами Афона, обителей, в которых побывала паломническая группа и комментирует увиденное.

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В афонский монастырь Григориат паломники прибыли 19 ноября. Архиепископ Иона в этот день написал: «Григориат встретил осадками. Но недолгими. Ровно такими, чтоб показать вам дождик на Афоне. Вид с балкона возле моей келии и сам балкон со стороны. Рассказывают, что с него можно ловить в море рыбу. Вполне вероятно».

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Владыка также отметил особенности интерьера гостиницы в Григориате.

«А это интерьеры архондарика - гостиницы. В Григориате, в отличие от многих других монастырей, она не испорчена евроремонтом и сохранила очарование старины. В ней даже есть своя маленькая домовая церковка.

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На балконе гостиницы Григориата обращает на себя внимание такая табличка. Догадаетесь, что за цифры на ней? Нет? Это информация для трапезной. Количество постояльцев, чтоб знали, на сколько человек накрывать», - написал архиепископ Иона.

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В этот день паломники посетили кладбищенский храм Всех святых, расписанный в 1739-м году.

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«В притворе кладбищенской церкви в уголке под росписями обнаружил две обличительные картинки 18-го века. Вот одна из них. "Курящий монах служит диаволу". Обратите внимание на покорно-расслабленную статичность несчастного брата и суетливую старательность демонов».

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На следующий день, 20 ноября, паломническая группа посетила монастыри Симонопетра и Ксенофонт.

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«Ксенофонтовские монахи такие фантазёры по части водопоев!», - отметил владыка Иона.

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"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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