Григориат, Симонопетра, Ксенофонт: афонские монастыри в фоторепортаже архиепископа Ионы

Продолжается паломническая поездка на Святую Гору группы в составе: архиепископа Ионы (Черепанова), трех священников и двух послушников. Ранее они посетили монастырь Дионисиат.

Наместник киевского Свято-Ионинского монастыря отметил, что поездка состоялась благодаря помощи БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон». Владыка Иона на своей странице в Фейсбук делится фотографиями с видами Афона, обителей, в которых побывала паломническая группа и комментирует увиденное.

В афонский монастырь Григориат паломники прибыли 19 ноября. Архиепископ Иона в этот день написал: «Григориат встретил осадками. Но недолгими. Ровно такими, чтоб показать вам дождик на Афоне. Вид с балкона возле моей келии и сам балкон со стороны. Рассказывают, что с него можно ловить в море рыбу. Вполне вероятно».

Владыка также отметил особенности интерьера гостиницы в Григориате.

«А это интерьеры архондарика - гостиницы. В Григориате, в отличие от многих других монастырей, она не испорчена евроремонтом и сохранила очарование старины. В ней даже есть своя маленькая домовая церковка.

На балконе гостиницы Григориата обращает на себя внимание такая табличка. Догадаетесь, что за цифры на ней? Нет? Это информация для трапезной. Количество постояльцев, чтоб знали, на сколько человек накрывать», - написал архиепископ Иона.

В этот день паломники посетили кладбищенский храм Всех святых, расписанный в 1739-м году.

«В притворе кладбищенской церкви в уголке под росписями обнаружил две обличительные картинки 18-го века. Вот одна из них. "Курящий монах служит диаволу". Обратите внимание на покорно-расслабленную статичность несчастного брата и суетливую старательность демонов».

На следующий день, 20 ноября, паломническая группа посетила монастыри Симонопетра и Ксенофонт.

«Ксенофонтовские монахи такие фантазёры по части водопоев!», - отметил владыка Иона.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".