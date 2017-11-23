На Афоне архиепископ УПЦ возглавил богослужение, которое продлилось 21 час

Афонский монастырь Дохиар 21 ноября (по новому стилю) в день Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных отметил панигир.

В этот день в монастыре состоялось наиболее длительное богослужение, которое продлилось 21 час.

Возглавил богослужение архиепископ Иона (Черепанов). Владыка, вместе с тремя священниками и двумя послушниками пребывает с паломническим визитом на Святой Горе.

Наместник Свято-Ионинского монастыря на своей странице в Фейсбук поделился фотографиями с торжеств.

В Дохиаре хранится чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница». Православные христиане чтут этот образ 22 ноября (по новому стилю).

«На следующий день после престольного праздника во всех афонских монастырях совершается так называемая ктиторская служба, на которой молятся святым основателям обители и поминают почивших жертвователей. В связи с этим, а также с тем, что два всенощных в их афонском варианте отслужить невозможно, в Дохиаре празднование «Скоропослушнице» совершается на Покров», - отметил владыка Иона.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".