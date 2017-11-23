На Афоне архиепископ УПЦ возглавил богослужение, которое продлилось 21 час

09:41, 23 ноября 2017
Афон
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Афонский монастырь Дохиар 21 ноября (по новому стилю) в день Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных отметил панигир.

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В этот день в монастыре состоялось наиболее длительное богослужение, которое продлилось 21 час.

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Возглавил богослужение архиепископ Иона (Черепанов). Владыка, вместе с тремя священниками и двумя послушниками пребывает с паломническим визитом на Святой Горе.

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Наместник Свято-Ионинского монастыря на своей странице в Фейсбук поделился фотографиями с торжеств.

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В Дохиаре хранится чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница». Православные христиане чтут этот образ 22 ноября (по новому стилю).

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«На следующий день после престольного праздника во всех афонских монастырях совершается так называемая ктиторская служба, на которой молятся святым основателям обители и поминают почивших жертвователей. В связи с этим, а также с тем, что два всенощных в их афонском варианте отслужить невозможно, в Дохиаре празднование «Скоропослушнице» совершается на Покров», - отметил владыка Иона.

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"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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