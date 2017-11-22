В Кропивницкий прибыла копия ковчега с Дарами волхвов, освященная на Афоне

В Кропивницкий из Харьковской области доставили копию ковчега с Дарами волхвов, которые находятся на Святой Горе, в монастыре Святого Павла. Копия ковчега была освящена ранее на Афоне.

У святыни был совершен благодарственный молебен и вечерня с акафистом Пресвятой Богородице.

Настоятель храма протоиерей Евгений Назаренко рассказал о духовном значении и ценности Даров волхвов. После проповеди прихожане приложились к святыням, были помазаны елеем.

Ранее копия ковчега с Честными Дарами волхвов участвовала в крестных ходах. В частности, летом, в крестном ходе от Каменец-Подольского в Почаевскую лавру.

Также в храме находится список образа Богородицы «Казацкая Покрова». Ковчег и икона будут пребывать в Свято-Благовещенском храме УПЦ до 22 ноября.

Дары волхвов - это одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранилась до сегодняшнего дня. Согласно преданию, отраженными в письменных византийских источниках, Дары волхвов вместе со своими честными ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви Сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме они находились до IV века, при императоре Восточной Римской империи Аркадию (395-408) были перенесены в столицу Византии - Константинополь.

В афонский монастырь св. Павла святыня была передана в 1470 году, после захвата Константинополя турками. Золото, принесенное волхвами, - это 28 небольших золотых пластин-подвесок в форме трапеций, четырехугольников и многоугольников, украшенных изящным, филигранно выполненным орнаментом. Рисунок на одной из пластинок не повторяется.

Ладан и смирна, принесенные раздельно, когда-то были соединены в небольшие, величиной с маслину, шарики темного цвета. Их сохранилось около семидесяти. Соединение это очень символично: ладан и смирна, принесенные Богу и Человеку, соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы - Божественная и человеческая.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".