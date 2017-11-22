Православные сегодня чтут афонскую чудотворную икону Божией Матери "Скоропослушница"
Православные христиане 22 ноября молятся перед иконой Божией Матери «Скоропослушница».
Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», икона «Скоропослушница» находится в афонской обители Дохиар.
Икона датируется Х веком, ее написали по благословению основателя монастыря – преподобного Неофита.
В XVII веке произошло чудо. Тогда монах по имени Нил, который нес послушание в трапезной, проходил мимо иконы с горящей лучиной. Он услышал голос, который велел ему не подходить к образу с лучиной. Нил подумал, что это кто-то из братии шутит и не предал словам значения. Он вновь услышал тот же голос и потерял зрение. Монах покаялся, что не послушался сразу и молился Божией Матери о прощении и исцелении. Его молитва была услышана – он прозрел.
При этом Пресвятая Дева Сама назвала икону «Скоропослушницей» - Она сказала Нилу передать всей братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя "Скоропослушницею", потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений».
Как известно, праздник в честь чудотворного образа отмечается 22 ноября (по новому стилю), но в самом монастыре Дохиар - переносится на Покров Божией Матери, для большей торжественности.
В конце ХХ века икону реставрировали. Реставраторы сняли ризу с образа, и оказалось, что на фреску наложен холст. Его сняли, отреставрировали и поместили в резной киот. Таким образом, получилось две иконы. Согласно афонскому преданию, холст появился в 1831 году, когда Афон был освобожден от турок. В честь этого чудесного избавления святогорцы украсили чтимые иконы. Монах-иконописец Никифор написал копию «Скоропослушницы» на холсте и поместил его поверх фрески.
Перед образом Божией Матери «Скоропослушница» молятся о духовном прозрении, об исцелении глазных болезней, а также когда не знают, как правильно поступить в сложной ситуации.