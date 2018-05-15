Афонский монастырь Дионисиат сегодня: фоторепортаж архиепископа Ионы

В паломничество на Святую Гору Афон отправилась группа, в составе архиепископа Ионы (Черепанова), трех священников и двух послушников.

Как сообщает наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов), поездка состоялась благодаря помощи благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Архиепископ Иона на своей странице в Фейсбук размещает фотографии с видами Святой Горы, монастырей, которые он посещает. Благодаря этому у пользователей Фейсбук появилась уникальная возможность увидеть фотографии Афона с комментариями владыки.

18 ноября, паломническая группа прибыла в монастырь Дионисиат.

Об этом монастыре владыка Иона написал, что он, «как большинство афонских монастырей расположен у берега моря. Дионисиат с разных сторон выглядит по-разному. С одной - как милый приморский городок, с другой - как суровая крепость. У Дионисиата, как и у других прибрежных монастырей, есть удобная гавань».

Также владыка описал каким предстает Дионисиат перед паломниками, которые идут со стороны пристани.

«На дороге, ведущей от пристани в монастырь, расположена часовня. Интересно, что при её реставрации деликатно сохранили фрагменты поздней штукатурки стен с орнаментами. Вход в обитель. И тоже средневековые, обитые тяжелым железом, двери. Но для нас они распахнуты. "Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему"».

Архиепископ Иона также разместил фотографии, которые передают быт святогорцев и обустройство обители.

«Необычная часовая башня. С двумя циферблатами - с византийским и обычным временем. И с изображениями эфиопов. Пираты, разорявшие монастыри в средние века, были в основном этого племени и образ эфиопа был символом внезапной смерти.

Росписи монастырских трапезных или притворов храмов на тему апокалипсиса были очень популярны на Святой Горе. Так сказать, "mementō morī" по-афонски. Дионисиат не исключение.

Афонские монастыри построены очень компактно. Так, что, например, стена храма оказывается частью коридора гостиницы», – написал владыка.

Посещая места погребения святогорцев, архиепископ Иона отметил:

«Над вечным покоем. Монашеское кладбище. Смотришь и понимаешь, что здесь, на Афоне, слово упокоиться - не фигура речи... Место погребения святителя Нифонта, который после низложения с кафедры пришёл в Дионисиат под видом простого послушника и был погонщиком мулов».

В обители Дионисиат паломники пребывали до 19 ноября. Затем – отправились в Григориат.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".