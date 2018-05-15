Православные христиане 21 ноября (по новому стилю) празднуют Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В этот день панигир отмечает афонский монастырь Дохиар. Мы собрали 21 факт о Небесных Силах бесплотных, которые важно знать каждому христианину.

1. Праздновать Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных начали в IV веке на Поместном Лаодикийском Соборе, который осудил ересь поклонения ангелам, как творцам мира и утвердил православное их почитание.

2. Праздник по старому стилю отмечали 9 ноября – в девятом месяце от церковного начала года, которое праздновали в марте. Согласно учению Православной Церкви, существует 9 чинов ангелов.

3. Ангельские чины разделяют на три группы, по иерархии: высшую, среднюю и низшую. В каждой иерархии выделяют три чина.

4. Высшую иерархию составляют: Серафимы, Херувимы и Престолы.

5. Серафимы – наиболее приближенные к престолу Божиему. «Серафим» означает пламенный, огненный. Они побуждают любовь к Богу.

6. Херувим означает абсолютная мудрость. Через них Бог дарует просвещение, приоткрывает тайны Божии.

7. Престолы служат правосудию Божию.

8. К средней ангельской иерархии относятся: Господства, Силы и Власти.

9. Господства главенствуют над всеми последующими чинами. Их посылает Господь для наставления правителей, для мудрого управления страной. Им молятся, чтобы научиться владеть своими чувствами, побеждать искушения, господствовать над искушениями плоти.

10. Силы ниспосылают благодать, которой святые совершали чудеса и видели, что произойдет в будущем. Им молятся о даровании терпения, духовного мужества.

11. Власти укрощают дьявола и его слуг. Им молятся о защите от злых духов, о помощи в борьбе с плохими помыслами.

12. Низшую иерархию составляют: Начала, Архангелы и Ангелы.

13. Начала - старшие в этой группе ангелов. Они учат исполнять обязанности не ради личной выгоды, а для всеобщего блага и во славу Божию.

14. Архангелы укрепляют в людях веру, помогают позвать Божественное учение. Их восемь: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил, Иеремиил.

15. Ангелы являются самыми близкими из бесплотных сил к людям, так как каждому человеку при крещении дается ангел хранитель. Он хранит верующего, помогает подняться при духовных падениях на пути к святости.

16. Выше всех чинов поставлен Господом святой Архистратиг Михаил. Его имя с еврейского означает "кто как Бог". Именно он свергнул с Неба возгордившегося ангела, денницу и его сторонников.

17. Согласно Преданию, Архистратиг Михаил принимал участие во многих событиях, описанных в Ветхом Завете. К примеру, он явился израильтянам, когда они выходили из египетского рабства, в виде столпа; через него являлась сила Божия, которая и уничтожила египтян, которые преследовали Божий народ.

18. Архангел Михаил спас парня, которого нечестивые монахи ради наживы сбросили с камнем на шее в море у берегов Святой Горы.

19. В конце XIII века в афонском монастыре Дохиар из-за засухи почти не осталось воды. Тогда небесные покровители обители - Архангелы Михаил и Гавриил явились во сне иноку Феодулу. Они указали, что возле северной стороны собора расположен источник. Когда монахи начали копать – из земли ударил источник, который действует и сегодня. Он известен как "Колодец Архангелов".

20. Иконография икон Архангелов обусловлена их особенностью служения. Михаила попирает ногами дьявола; в его левой руке – зеленая финиковую ветвь, в правой - копье с белой хоругвью, на которой изображен крест или с мечем.

21. Соборный храм обители Дохиар отмечет 21 ноября панигир. Храм Архистратигов – самый высокий из всех афонских церквей. Он облицован мрамором.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".