"20 столпів Афона": дети рассказали о впечатлениях от Святой Горы в миниатюре

Центр информации УПЦ подготовил эксклюзивный репортаж для сайта Факты ICTV о проекте 20 столпов Афона, целью которого является за год познакомить с духовным наследием Святой Горы более 40 000 школьников.

– Проект достаточно дорогой, его нельзя часто перевозить с места на место. Мы договорились с руководством Национальной библиотеки для детей разместить экспозицию здесь, – рассказал исполнительный директор БФ Православное наследство Украине на Святой Горе Афон Андрей Ус.

На открытие выставки был приглашен епископ Васильковский УПЦ Николай (Почтовый). Он рассказал школьникам о своем паломничестве на Святую Гору.

– В монастырях Афона несут монашеский подвиг и выходцы из Украины. Ежедневно монахи Афона молятся за мир в Украине. Их молитва особая, ведь раздается к Господу со Святой Горы. Через 3D инсталляции можно постичь величие монашеской горы. Фотографии, которые здесь представлении, с точностью передают стиль жизни монахов Афона. Я искренне надеюсь, что эта выставка и Святая Гора останется в ваших сердцах. Возможно, даже со временем кто-то из вас захочет посетить Афон и прикоснуться к православным святыням, – сказал владыка Николай.

Генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей Алла Гордиенко обратила внимание на высокую заинтересованность детей событием.

Сами же школьники рассказали, что узнали о Святую Гору много нового.

– Очень интересно узнавать об Афоне, о большом количестве монастырей и жизни монахов Святой Горы. Ранее мы читали произведение Ивана Вышенского об Афоне, но сегодня мы узнали гораздо больше из уст человека, который там была, – рассказала ученица 8 класса Мария

– Эта выставка сделала посещение библиотеки более интересной. Очень подробная инсталляция Великой Лавры и самой Святой Горы. Ее размеры позволяют разглядеть мельчайшие детали, – поделился впечатлениями школьник Сергей.

Кроме самой выставки юных читателей ждал еще одно мероприятие, связанное со Святой Горой. Для того, чтобы закрепить информацию об Афоне, организаторы провели для школьников тематический квест. Игроки должны были разгадать головоломки, собирать части сведений о Афон, объединять их в одно целое, чтобы перейти на другой этап. В разных местах библиотеки были спрятаны ключи-подсказки, которые позволяли разгадывать логические задачи. Конечным этапом стали поиски подсказок на фотографиях выставки и 3-D макетах. Победители квеста получили приз от фонда.

Школьники не скрывали удовлетворения от проведенных мероприятий.

– Хотелось бы чаще участвовать в таких квестах. Так лучше воспринимается информация, ее дольше помнишь. Вот я, к примеру, не знал, что раньше на Афоне не было никаких дорог, монахи пешком преодолевали большие расстояния. А еще интересно было узнать, что туда не пускают женщин. К сожалению, я никогда туда не попаду, – рассказала школьница Ева.

Организаторы выставки отмечают, что место размещения экспозиции выбрано не случайно.

– В среднем, около 300 человек приезжает сюда каждый день. Всего более 40 000 детей в год смогут познакомиться с Афоном. Кроме того, они передадут эту информацию своим близким и друзьям, поделятся своими впечатлениями с родителями. Таким образом, аудитория наша увеличится благодаря детским впечатлением, – убежден исполнительный директор фонда Андрей Ус.

Следует отметить, что размер 3D макета Святой Горы – 2,5 м в длину и 0,9 м в ширину, вес – 180 кг. Конструкция обнесена стеклянным куполом, изготовленным из ударопрочного стекла. 3D макет Великой Лавры – первого монастыря на Святой Горе, архитектура которой стала основой афонского строительства монастырей, составляет 1,2 м в длину и 0,85 м в ширину.

Проект 20 столбов Афона стал возможен благодаря сотрудничеству фонда Православное наследство Украины на Святой Горе Афон и руководства Нацбиблиотеки для детей.

Центр информации УПЦ – специально для сайта Факты ICTV.