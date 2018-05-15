Святые: как разобраться в ликах

В церковной литературе, в частности, в житиях святых часто упоминаются лики святости. Это категории, на которые Православная Церковь распределяет святых во время прославления и почитания. Основывается эта типология на особенностях, которыми прославились святые при жизни. Мы подготовили перечень ликов святости, в алфавитном порядке и привели примеры афонских святых.

Апостолы (ап., с греч. «посланники») – это ученики Иисуса Христа, которые были свидетелями Его проповедей, так как сопровождали Его. Изначально их было 12, потом – еще 70. После сошествия на них Святого Духа они начали проповедовать христианство по всей земле. На Святой Горе, к примеру, в честь одного из 12 апостолов – Андрея, назван Андреевский скит.

Апостолов Петра и Павла называют Первоверховными за их особо значимую роль в деле проповеди Христовой веры. На Афоне 12 июля отмечает панигир монастырь Каракал, главный собор которого возведен в честь святых апостолов Петра и Павла.

Четырех апостолов: Матфей, Марк, Лука и Иоанн Богослов, называют Евангелистами, так как они написали Евангелие.

Бессребренники (бесср.) - святые, которые прославились своим бескорыстием, часто, полным отказом от богатства во имя веры. Многие из них исцеляли больных бесплатно. Например, бессребреником также был святой великомученик Пантелеимон, глава которого хранится на Святой Горе Афон в монастыре, названном в его честь.

Благоверные (блгв.) – монархи и князья, которые канонизированы за свою благочестивую жизнь, дела по укреплению церкви и веры. Свято-Пантелеимонов монастырь отмечает особый праздник – Собор всех святых русских государей, 28 июля, в который входят святые благоверные князья и княгини.

Блаженные (юродивые) (блж., блаж.) – святые, которые под образом безумных, терпя поношения от окружающих, обличали пороки людей, утешали отчаявшихся, вразумляли правителей.

Великомученики (вмч., влкмч.) – святые, которые умерли за веру Христову после тяжелых страданий, которым их подвергали мучители. Например, вышеупомянутый великомученик Пантелеимон.

Исповедники (исп., испов.) – мученики, которые перенесли мучения, однако умерли мирно. Например, афонский святой Максим Исповедник.

Мученики (мч.) – святые, которые за веру христову приняли жестокие мучения и смерть. Например, св. мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Например, афонские святые мученик Константин Афонский, мученик Константин Родосский, мученик Георгий Афонский и другие.

Первыми мучениками были архидиакон Стефан и святая Фекла. Они называются первомучениками. На Святой Горе монастырь Констамонит освящен в честь святого первомученика Стефана.

Начертанные - исповедники, которым мучители писали на лицах хульные слова.

Новомученики (новмч., новомуч.) – мученики, которые пострадали за Христа относительно недавно, в период богоборческого времени. Например, афонский новомученик Иларион (Громов).

Праведные (прав.) – святые, которые достигли святости, живя в миру, имели семьи. Например, святые праведные Иоаким и Анна. На Святой Горе есть действующий Скит Святой Анны, названный в честь матери Богородицы – праведной Анны.

Первых праведников принято называть родоначальниками или патриархи человеческого рода, Такими являются Адам, Ной, Авраам и другие.

Преподобноисповедники (прп. исп., прписп.) – исповедники, которые были монахами.

Преподобные (прп.) – праведники, которые удалялись от мирской суеты и посвящали свою жизнь Богу, пребывая в девстве. Например, преподобные: Нил Сорский, Максим Грек, Феофил Мироточивый, Евдоким Ватопедский и другие.

Преподобномученики (прмч.) - преподобные, которые пострадали за Христа. К примеру, преподобномученики: Иларион Зографский, Иоасаф Афонский, Дионисий Дохиарский и другие.

Пророки (прор.) – святые, которым Господь открывал будущее. Они жили до пришествия Христа на землю.

Равноапостольные (равноап.) – святые, которых приравнивают за их труды на благо Церкви, распространение веры в разных странах, к апостолам. Например, равноапостольный Косма, афонский святой, который был известным миссионером. Он проповедовал в Фессалониках, Македонии, на греческих островах.

Святители (свт.) – епископы или архиереи, которые угодили Богу своей праведной жизнью. Например, афонские святые святители: Нифонт II Патриарх Константинопольский, Феофан Митрополит Солунский, Григорий Палама, архиепископ Солунский и другие. Вселенскими учителями - учителями всей Церкви называют: Святителя Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Священноисповедники (сщисп.) – исповедники, которые имели сан священников.

Священномученики (сщмч.) – мученики, которые пострадали за Христа, будучи священниками. Например, священномученик Иаков Дохиарский (Афонский), иеродиакон.

Столпники (столпн.) – подвижники, которые подвизались на так называемом столпе – башне или высокой площадке скалы, куда не имели возможность попасть посторонние. В Свято-Пантелеимоновом монастыре хранится часть мощей преподобного Симеона Столпника.

Страстотерпцы (страстот.) – те, кто принял мученическую смерть от гонителей на веру.

Чудотворцы (чудотв.) – так называют святых, которые прославились даром чудотворения.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".