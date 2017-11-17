Более 40 тысяч украинских школьников в нацбиблиотеке Украины для детей узнают о духовном наследии Афона

Более 40 тысяч украинских школьников в Национальной библиотеке Украины для детей узнают о духовном наследии Афона, в частности, увидят два уникальных 3-D макета, один из которых в деталях повторяет рельеф Святой Горы, второй - трехмерное изображение Лавры святого Афанасия.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в рамках просветительского проекта «20 столпов Афона» также состоялось открытие фотовыставки с видами Афона.

"Благодаря 3-D инсталляциям дети смогут постичь величие монашеского полуострова. Фотографии, которые здесь представлены, с точностью передают стиль жизни насельников Святой Горы. В монастырях Афона несут монашеские послушания и выходцы из Украины. Ежедневно на Святой Горе монахи молятся о мире в Украине. Их молитва особая, ведь звучит к Господу со Святой Горы", - сказал на открытии выставки епископ Васильковский УПЦ Николай (Почтовой).

"Ценность размещения выставки именно здесь в том, что библиотеку посещает около 300 человек ежедневно. Школьники смогут познакомиться с Афоном. Кроме того, они поделяться своими впечатлениями с родителями", - сказал исполнительный директор БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Андрей Ус.

"Поощряя детей к чтению и духовности, мы должны говорить о мотивации, которая здесь в сочетании светской и духовной жизни. Свет жизни монахов Афона – это просветление всех наших душ. Я уверена, что информация, которую сегодня услышали дети, им понадобится и они захотят изучить эту тему больше", - сказала генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей Алла Гордиенко.

Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» передал на хранение в библиотеку два уникальных 3-D макета.

Размер 3-D макета Святой Горы – 2,5 м в длину и 0,9 м в ширину, вес – 180 кг Конструкция обнесена стеклянным куполом, изготовленным из ударопрочного стекла. 3-D макет Великой Лавры - первого монастыря на Святой Горе, архитектура которой стала основой афонского строительства монастырей, составляет 1,2 м в длину и 0,85 м в ширину.



