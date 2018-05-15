Афонский старец рассказал, как молиться за еретиков и вероотступников

Афонский старец Гавриил Карейский рассказал о том, как молится о еретиках и людях, отступивших от Православной Церкви.

Ведь, как известно, ни в одной Православной Церкви мира, таких людей не поминают за Божественных литургиях.

«Поймите, умершие не имеют другой помощи, кроме нашей. И иереи должны поминать на литургии всех усопших. Мы не поминаем на литургии только безбожников, еретиков и тех, кто живет в блуде. Так что тех, кто не покаялся, поминать на проскомидии неправильно.

Мы вынимаем частицы только за верных – это таинство верных. Святой апостол Иоанн Богослов в первом своем послании говорил: «Да не будем молиться за тех, кто согрешает к смерти, а это еретики, неверные и не покаявшиеся». Вот за них-то мы и можем молиться по четкам, но не на литургии», - пояснил афонский старец Гавриил Карейский.

*** Ересь - это не просто ошибка или заблуждение, в которое впадает человек из-за незнания или неверного вывода. Ересь - это сознательное и упрямое искажение Священного Предания, подрыв фундаментальных истин православной веры, такое пагубное их искажение, которое препятствует спасению души.

Апостасия (греч. Αποστασία - отступничество) - отступничество от христианства, вероотступничество, полный отказ от веры, отрицание догматов, отпадение от Церкви. В отличие от ереси - частичного отрицания церковного учения, апостасия - это полное отрицание веры.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".