Афонские монахи рассказали, зачем человек должен работать и сколько зарабатывать

Православная Церковь благословляет честный труд человека и учит не предаваться праздности. Афонские монахи рассказали о том, почему нельзя закапывать свои таланты в землю, и зачем нужно работать, даже если у вас есть средства к существованию.

Афонский старец Гавриил Карейский говорит о том, что каждый христианин должен трудиться и зарабатывать, помогая неимущим.

"Человек не должен быть праздным, каждый человек должен работать 5-6 часов в день, а особенно - монах. Он должен пять часов нести послушание, а остальное время уделять духовной жизни. Ведь по заповедям Господним ты должен заработать, чтобы дать еще и неимущим. И от этого ты снова получаешь благословение Божие", - говорит афонский старец Гавриил Карейский.

При этом афонский старец поясняет, что трудиться человек должен не ради мирских излишеств, которые могут навредить душе, а для того, чтобы проявлять добродетель.

"Однажды к одному старцу пришли на исповедь монахи и застали старца за рукоделием.

- Вот это да, - сказали монахи. - А мы молимся целый день. У нас даже нет времени на рукоделие.

Немного помолчав, старец сказал им:

- А, когда вы спите, кто за вас молится?

И тогда пришла очередь удивиться отшельникам, и они не могли ничего ответить. Наконец, придя в себе, они спросили:

- А за вас, старче, кто молится?

- А я вот работаю, занимаюсь рукоделием и от избытка подаю неимущим. А, когда я сплю, они за меня молятся, - ответил им старец.

Так что монах не должен быть праздным, он должен зарабатывать себе на жизнь своими руками. И обязательно распределять работу так, чтобы оставалось время на чтение молитвы и святых отцов", - учит старец Гавриил Карейский.

Игумен монастыря Ватопед архимандрит Ефрем рассказал о том, что Бог награждает каждого человека своими талантами, которые мы должны стремиться максимально реализовать в земной жизни, поскольку наши способности – это дар Христа.

"Церковь не отвергает желание человека продвигаться в профессиональной и рабочей жизни. Потому что у каждого человека есть свой особенный дар - разные способности. И Христос по необъяснимым и непонятным для нас причинам разделяет эти дарования между людьми, он дает каждому человеку то, что считает нужным. И каждый из нас должен стараться сделать самое лучшее и самое большее, что может", - говорит Ефрем Ватопедский.

Однако, реализовывая свои таланты, мы не должны забывать о главном смысле человеческой жизни, чем является наша святость, - учит игумен афонского монастыря.

"Каждый человек должен жить в труде, поэтому Церковь установила и молитвы, которые благословляют ту или иную деятельность человека. Но что еще говорит наша Церковь? Она говорит: работайте, трудитесь, делайте все, что считаете нужным, кроме греха. И никогда не абсолютизируйте мирские ценности. Первая ваша цель, первое ваше величайшее вожделение – это ваша святость. И тогда исполняются и слова Христа: "Ищите же прежде всего Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам", - говорит архимандрит Ефрем Ватопедский.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".