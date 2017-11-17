Обозреватель "Los Angeles Times" написал книгу об Афоне

Обозреватель газеты «Los Angeles Times» Джон МакКинни (John McKinney) написал книгу об Афоне – «Походы на Святую Гору».

Ранее он ездил на Афон с профессиональной целью – чтобы отправиться в поход по горам Греции, а после – написать об этом.

К нему присоединился друг Спиро, который, в отличие от Джона, был туристом-новичком. Спиро – православный христианин, свободно разговаривает на греческом, которым не владеет Джон.

В книге Джон описывает свои впечатления о путешествии, рассказывает о душевных изменениях, которые произошли после общения со святогорцами, а также о чудесах.

Автор книги описывает Святую Гору как единственный в своем роде монашеский полуостров, который имеет свою историю, святых и иконы, древние традиции и современные образцы благочестия.

«Как рассказ о путешествиях, так и духовное их отражение «Походы на Святую Гору» уносят читателя в место, где встречаются рай и земля, где происходят чудеса на горной тропе, где святые люди помогают паломникам, и где святые слышат мольбы и тех, кто не хочет молиться. Это лучшее описание путешествий, потому что самые важные путешествия исследуют географию души. И это лучший вид духовного письма, потому что оно указывает нам на Бога, Который встречает нас после жизни на земле, которую мы оставим», - написал отзыв о книге Джона МакКинни Бен Даниэль, автор издания «Вдумчивое христианство: вера и действие на пути к Иисусу».

По материалам pappaspost.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".