Национальной библиотеке для детей завтра передадут уникальные 3D макеты Афона и Великой лавры

17 ноября в 13.30 в Национальной библиотеке Украины для детей (ул. Януша Корчака, 60) состоится открытие просветительского проекта «20 столпов Афона».

Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» передаст на хранение в библиотеку два уникальных 3-D макета, один из которых в деталях повторяет рельеф Святой Горы, второй - трехмерное изображение Лавры святого Афанасия.

Также состоится открытие фотовыставки с видами Афона.

Проект откроют исполнительный директор БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Андрей Ус, генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей Алла Гордиенко и викарий Киевской епархии УПЦ епископ Васильковский Николай (Почтовый).

Организаторы планируют в течение года работы проекта «20 столпов Афона» ознакомить с духовным наследием и современной жизнью на Святой Горе более 40 тысяч украинских школьников.

Каждый день библиотеку посещает до 200 детей со всей Украины. В библиотеке предусмотрена экскурсионная программа, в рамках которой школьникам покажут макеты и расскажут об Афоне.

Размер 3-D макета Святой Горы – 2,5 м в длину и 0,9 м в ширину, вес – 180 кг. Конструкция обнесена стеклянным куполом, изготовленным из ударопрочного стекла. 3-D макет Великой Лавры - первенствующего монастыря на Святой Горе, архитектура которой стала основой афонского строительства монастырей, составляет 1,2 м в длину и 0,85 м в ширину.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".