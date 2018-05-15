Афонский старец рассказал, как помочь душе человека, который совершил самоубийство

Самоубийство является одним из самых страшных грехов в христианстве. Православная Церковь запрещает отпевать самоубийц и совершать о них общецерковные молитвы на Божественных литургиях. Афонский старец Гавриил Карейский рассказал о том, как можно помочь душе человека, который совершил самоубийство.

Прежде всего, афонский монах говорит, что никому из нас не дано знать о том, что на самом деле произошло в душе самоубийцы перед смертью, и, возможно человек успел покаяться в совершенном грехе и получит прощение от Бога.

«То, что произошло с человеком в последний момент - это великая тайна. Господь действительно безмерная Милость, и всегда может найти способ, как нас спасти. Поэтому мы не можем до конца знать, что произошло с человеком перед смертью, когда он погибал.

У преподобного Серафима Саровского был такой случай. Однажды к нему пришли из одной семьи, где человек покончил жизнь самоубийством - бросился в реку и утонул. Убитые горем родные не могли даже молиться о своем отце.

Но неожиданно в ответ святой сказал им так: «Ваш отец не самоубийца». Преподобный Серафим принял просвещение от Бога, что, когда этот человек летел в пропасть, в последний момент он призвал Бога, и был прощен», - рассказал афонский монах.

Общецерковная молитва в храмах о самоубийцах строго воспрещена, однако родственники, которые хотят помочь душе самоубийцы, должны не забывать о келейной молитве, которую можно совершать дома. И такая молитва, по словам афонского старца, также может спасти человека, совершившего тяжкий грех.

«Мы не знаем о Суде Божьем, и о том, кто из нас получает прощение. Так говорил и старец Иосиф Исихаст: «Давайте молиться об умерших не только на литургии, но и по четкам». Более того, старец Иосиф Исихаст рассказывал следующее.

Одна его знакомая умерла, и старец молился о ней по четкам, потому что она покончила жизнь самоубийством. И однажды она явилась старцу во сне и сказала ему: «Большое спасибо тебе, отче, для меня сегодня великий день. Я сегодня иду в свой Новый Дом, в котором буду жить вечно».

Тогда старец Иосиф понял, что благодаря его молитвам женщина спасена от мучений и прощена, а ведь жила она не очень праведной жизнью. Так молитва по четкам спасла женщину от вечных мук», - говорит святогорский монах.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".