Пимен Зографский – афонский и болгарский святой, которому трижды являлся Георгий Победоносец
Православные христиане 16 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Пимена Зографского (Софийского).
Православные христиане 16 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Пимена Зографского (Софийского).
Святой Пимен родился в столице Болгарии - Софии, предположительно в 1540 году, в православной семье. Мальчика при крещении назвали Павлом, так как он родился в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Павел обучался иконописи, церковному пению, изучал Священное Писание в церкви великомученика Георгия. Его учителем был иеромонах Фома из Зографского монастыря.
Парню было 26 лет, когда его родители и духовник умерли. Тогда он раздал все свои имущество и отправился на Афон, в обитель Зограф. Здесь он принял монашество с именем Пимен. В 30-летнем возрасте его рукоположили во священника. В течение 15 лет он вел аскетический образ жизни - жил в пещере святого Космы Зографского.
В 55 лет ему явился великомученик Георгий Победоносец. Святой сказал ему, что Божия воля такова, чтобы он возвратился на родину и стал духовным наставником для своего народа. Преподобный долго думал о видении, и святой Георгий вновь явился ему. Он повторил сказанное ранее и добавил, что ему предстоит дело возобновления разрушенных православных храмов.
Пимен посоветовался со своим духовником, который благословил его на исполнение повеления святого Георгия. Пимен попрощался с братией и, вместе со своим учеником, отправился в Болгарию. В то время страна находилась под османским игом.
Народ радостно встречал Пимена, который стал проповедовать, лечить больных, строить храмы, писать иконы. Преподобный восстановил около 300 храмов и 15 монастырей. Многие храмы он лично расписывал.
Он прославился также даром чудотворения. К примеру, он исцелил человека, который от рождения был слепым. Пимену в третий раз явился святой Георгий Победоносец, который повелел ему отправляться в Черепишкий монастырь. Здесь святой умер 16 ноября 1610 года.
На его могиле совершилось много чудес и исцелений. Житие святого Пимена, которое хранится на Афоне в обители Зограф, написал его ученик Памфилий. В Болгарии день памяти святого Пимена отмечается как день художника и реставратора.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".