Пимен Зографский – афонский и болгарский святой, которому трижды являлся Георгий Победоносец

Православные христиане 16 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Пимена Зографского (Софийского).

Святой Пимен родился в столице Болгарии - Софии, предположительно в 1540 году, в православной семье. Мальчика при крещении назвали Павлом, так как он родился в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Павел обучался иконописи, церковному пению, изучал Священное Писание в церкви великомученика Георгия. Его учителем был иеромонах Фома из Зографского монастыря.

Парню было 26 лет, когда его родители и духовник умерли. Тогда он раздал все свои имущество и отправился на Афон, в обитель Зограф. Здесь он принял монашество с именем Пимен. В 30-летнем возрасте его рукоположили во священника. В течение 15 лет он вел аскетический образ жизни - жил в пещере святого Космы Зографского.

В 55 лет ему явился великомученик Георгий Победоносец. Святой сказал ему, что Божия воля такова, чтобы он возвратился на родину и стал духовным наставником для своего народа. Преподобный долго думал о видении, и святой Георгий вновь явился ему. Он повторил сказанное ранее и добавил, что ему предстоит дело возобновления разрушенных православных храмов.

Пимен посоветовался со своим духовником, который благословил его на исполнение повеления святого Георгия. Пимен попрощался с братией и, вместе со своим учеником, отправился в Болгарию. В то время страна находилась под османским игом.

Народ радостно встречал Пимена, который стал проповедовать, лечить больных, строить храмы, писать иконы. Преподобный восстановил около 300 храмов и 15 монастырей. Многие храмы он лично расписывал.

Он прославился также даром чудотворения. К примеру, он исцелил человека, который от рождения был слепым. Пимену в третий раз явился святой Георгий Победоносец, который повелел ему отправляться в Черепишкий монастырь. Здесь святой умер 16 ноября 1610 года.

На его могиле совершилось много чудес и исцелений. Житие святого Пимена, которое хранится на Афоне в обители Зограф, написал его ученик Памфилий. В Болгарии день памяти святого Пимена отмечается как день художника и реставратора.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".