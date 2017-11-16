В УПЦ почли память святого Петра Калнышевского - кошевого атамана и ктитора Святой Горы

День памяти святого праведного Петра Калнышевского торжественно почтили 13 ноября в Запорожье, Кривом Роге и в селе Малая Петриковка на Днепропетровщине.

В запорожском Покровском архиерейском соборе в 2014 году состоялась канонизация святого. В этом году, в день памяти Петра Калнышевского, литургию возглавил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Мы называем его святым за его терпение, твердость в вере, за то, что он не отрекся от Христа. Его святость в том, что он на протяжении 25-ти лет вел праведную, угодную Богу жизнь, сохранив свою душу в чистоте от соблазнов и греха... За всю свою жизнь он не предал никого, лишь молитва, кротость и смирение. Он никогда не прятался за спины своих братьев. Вспомните, как мужественно он вел себя в трагические моменты истории Запорожской Сечи. Он принес себя в жертву, сохранив жизнь сотням и тысячам казаков. Вышел и сказал: "Вот он я, Петр Калнышевский, негоже проливать кровь православных христиан". Петр Калнышевский - это пример для нас, нынешних православных христиан, как нужно смело свидетельствовать миру о нашей вере», - сказал владыка Лука.

Первый престольный праздник в новом храме в честь праведного Петра Калнышевского в Кривом Роге возглавил митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем. За литургией была вознесена молитва о мире в Украине, а после - состоялся крестный ход.

В селе Малая Петровка, которое названо в честь святого, в храме Рождества Пресвятой Богородицы литургию возглавил архиепископ Каменский и Царичанский Владимир.

***Святой праведный Петр Калнышевский был последним кошевым атаманом Запорожской Сечи. Известен, как военный и политический деятель, дипломат. Родился в селе Пустовойтовка (Сумская область). На Сечи находился с 8-летнего возраста. Прошел путь от оруженосца до кошевого.

Помогал Церкви. В частности, афонскому братству старца Паисия. Святой Петр был ктитором казачьего скита «Черный выр» на Святой Горе. Он также оказывал материальную помощь Храму Гроба Господня на Святой Земле.

После уничтожения Сечи его осудили на пожизненное заключение, которое он проходил, в течение 25 лет на Соловках. В 1801 году получил освобождение, по приказу императора Александра І, но монастырь не покинул. Он умер в возрасте 112 лет. Его могила находится возле Преображенского собора Соловецкого монастыря.

По материалам «Фома в Украине».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".