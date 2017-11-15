В Греции выпустили почтовые марки с изображениями Святой Горы известного художника ХХ века

В Греции выпустили почтовые марки с картинами Спироса Папулакаса, с видами Святой Горы.

На творчество и мировоззрение художника, в свое время, сильное влияние оказало посещение Афона.

Номинальная стоимость почтовых марок - от 0,20 до 1, 50 евро.

*** Спирос Папалукас (греч. Σπύρος Παπαλουκάς 1892 – 3 июня 1957) – греческий художник І половины ХХ века. Его называют «предтечей», так называемого «поколения 30-х» в греческой живописи.

Еще с детства Спирос любил рисовать - учитель школы жаловался, что мальчик его не слушает и постоянно рисует. Мальчика отдали на обучение иконописи к местному иконописцу. В 1906 году он сбежал на пароходе в Пирей, где начал работать в мастерской иконописи. С 1909 по 1916 года учился в Афинской школе изящных искусств. С 1917 по 1921 года продолжил учебу в Париже, где ему оказывал финансовую поддержку грек торговец картинами.

Он побывал в Малой Азии, где были утеряны многие его произведения во время истребления населения Смирны.

Художник год жил на Афоне, написал пейзажи с видами Святой Горы. Здесь он также изучал византийскую живопись и делал копии церковных произведений искусства.

Его длительное пребывание на Афоне оказало значительное влияние на его работы. Он продолжал писать афонские пейзажи на протяжении многих последующих лет.

«Если кто либо эстетически не понимает византийское, пусть позволит мне заметить ему, что он не понимает до конца древнее греческое. А когда художник не понимает греческое прошлое, то как он может создавать греческое будущее?», - говорил Папалукас после посещения Святой Горы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".