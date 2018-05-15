Каким был Афон 100 лет назад: уникальные фото французского журнала "Le Miroir" 1917 года

В сети появились фотографии из французского журнала «Le Miroir» на которых запечатлена Святая Гора в 1917 году. Тогда на Афоне пребывал русско-французский военный десант.

На фотографиях запечатлены солдаты, афонские монахи и греческие полицейские, которые находились и в Великой лавре.

Также блогер Герман Вугд (Herman Voogd) спустя 100 лет сфотографировал то же место. Сам он отмечает, что «гавань уже не такая живая, как в Великой войне. Едва ли какие-то лодки подходят сюда. Паломники в настоящее время приезжают на мини-автобусе в монастырь», - написал Герман Вугд.

Когда в 1917 году солдаты ступили на Афон, они обнаружили 500 вражеских винтовок с боеприпасами, произведенными в Австрии. Они сожгли оружие на месте, что также запечатлено на фото.

Французские офицеры были приглашены в монастырь Зограф на ужин с монахами 4 марта 1917 года.

Следующие изображения - после войны, 9 ноября 1919 года. Свято-Пантелеимонов монастырь тогда еще находился в самом расцвете, но после – долгие годы монахи из Руси не приезжали. На фото – монахи, которые пишут иконы, изготовляют свечи.

В 1990-х годах в монастыре остались только несколько монахов. После распада СССР, ситуация значительно улучшилась – Свято-Пантелеимонов монастырь полностью отремонтирован, что также сфотографировал Герман Вугд.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".