Игумен Дохиара призвал не пускать на Афон политиков, которые хотят легализовать наркотики

Игумен монастыря Дохиар архимандрит Григорий призвал «не готовить встречи для безбожников и антихристов», имея ввиду греческих политиков, которые выступают за легализацию наркотиков, и в то же время собираются посетить Святую Гору Афон.

Как сообщает один из греческих сайтов, игумен Дохиарской обители отметил, что узнал о скором визите некоторых высокопоставленных греческих политиков на Афон.

Архимандрит Григорий прокомментировал планы греческого правительства легализовать легкие наркотики и разрешить выращивать гашиш.

"Сегодня дьявол очень высоко поднял свое знамя. Люди греха стремятся превратить свои страсти в ориентир и пример для подражания. Властители хотят, чтобы мы не протестовали и промолчали и в этот раз. Страшное беспрецедентное в истории дело – разрешить выращивать растение смерти... Легализуют наркотики те, кто при этом якобы выражает свое стремление и жажду посетить это святое место", - отметил архимандрит Григорий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".