О чем плачут афонские старцы: игумен Ватопедского монастыря - о благодати духовного плача

Духовный плач – особый вид благодати, которая очищает душу человека, приближая его к Богу. Слезы монаха – это ступени в Царствие Небесное, а также раскаяние за греховность всего рода человеческого. Игумен Ватопедского монастыря Святой Горы Афон архимандрит Ефрем рассказал о чем плачут афонские старцы.

Плач для очищения сердца

«Духовный плач приводит человека к очищению сердца. Когда человек, в особенности монах, в продолжение длительного времени прилежит умному деланию, обращая ум вглубь своего сердца, тогда у него появляются слезы. Эти слезы происходят не от сентиментальности или какого-то особого психологического состояния, но от любви к Богу», - рассказал архимандрит Ефрем.

Плач для воссоединения с Богом

«Обретя духовный плач, человек начинает ощущать в себе действие Божественной благодати, он чувствует наслаждение от внутренней, сокровенной во Христе жизни. Когда духовный плач и слезы соединяются с молитвой, тогда человек приобретает ум Христов, и его сердце начинает гореть от любви к Богу. И это горение не имеет конца, а стремление души к Богу возрастает все больше и больше», - поясняет игумен Ватопедского монастыря.

Плач для просвещения

«Наш старец и учитель Иосиф на Литургии всегда плакал. Мы спрашивали у него по-детски: «Старче, почему ты плачешь?». И учитель отвечал: «Чада, мой ум отверзается, преисполняется светом, и Бог раскрывает предо мной тайну истощания и самоумаления». Тот, кто получил подобное просвещение, смотрит на все происходящее уже не с обычной человеческой точки зрения. Он смотрит иначе не только на события, которые касаются его лично, но и на всё вокруг», - рассказал архимандрит Ефрем.

Плач как покаяние

«Как говорил преподобный Исаак Сирин, когда подвижник начинает познавать сущность всего творения, он видит природу вещей: как Бог создал мир, как Он им управляет, как промышляет о нем. Он начинает опытно познавать милосердие Божие. Он понимает, почему Бог восхотел стать человеком.

Благодать Божия входит в его сердце и показывает ему всю трагичность состояния, в котором человек оказался после падения, открывает ему истинное значение всех его мыслей и дел, и человек начинает осознавать свою греховность и плакать. Но поскольку он смотрит на нее через призму благодати, то не отчаивается, но кается. А покаяние – это и есть то, к чему призывал нас Христос: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», - говорит афонский старец.

Плач как отвращение к греху

«Бог даровал нам благодать покаяния. Мы каемся, чувствуем облегчение и понемногу преуспеваем. Когда монах начинает вкушать благодать, тогда она открывается ему. Монах не может объяснить это другим, поскольку то, что переживает человек в Духе Святом, невозможно выразить обычным человеческим словом.

Это можно только переживать, и это переживание настолько захватывает душу монаха, что она начинает чувствовать отвращение ко греху. По словам святых отцов, душа смотрит на грех, совершаемый телом, как на разлагающийся труп, брошенный без погребения», - поясняет природу монашеского духовного плача игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".