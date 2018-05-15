Основатели монастыря Дохиар: чудесная история о кладе и помощи архангелов

Православные христиане 14 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти преподобных Евфимия и Неофита Дохиарских.

Евфимий был из числа византийских вельмож. Он был современником преподобного Афанасия Афонского, они дружили еще до монашества. Позже, живя на Святой Горе, в Великой лавре, Евфимий стал учеником Афанасия.

Его послушанием в монастыре была забота о продовольствии и вещественных нуждах братии – эта должность называлась дохиар. Он хотел жить в безмолвии. Святой Афанасий не только благословил его намерения, а и другим позволил идти с ним.

Монахи спасались от набегов сарацин, которые разрушили церковь и стены монастыря. Монахи не стали роптать, а благодарили Бога за милость – скорбью, что злодеи лишили их имения, но сами они остались невредимы.

Недалеко от монастыря находилась пристань, которая привлекла в Дафну множество народа, и святой Евфимий решил покинуть Дафну. Он нашел место более подходящее для безмолвия, теперь там расположен Дохиарский монастырь. Евфимий явился к проту Святой Горы, Исааку, и рассказал о своем намерении. На собрании игуменов всех афонских монастырей, все единогласно поддержали его желание – построить здесь монастырь.

Вскоре к святому Евфимию прибыл из Константинополя племянник Николай. Ранее, в 20-летнем возрасте он отправился в Студийскую обитель, но здесь слуги его родителей отыскали его и передали ему письма. Николай показал эти письма игумену обители, и тот присоветовал ему возвратиться к родителям. Так он и поступил. Через несколько лет он стал великим патрикием. Николаю родители оставили все свое наследство. Однажды, на праздник Успения Пресвятой Богородицы, он со слезами просил Царицу Небесную облегчить трудность его положения, исполнить то, чего душа его желала еще с юности. Царь отпустил его со службы и сказал, что он может обращаться к нему во всех нуждах. Тогда он отправился к дяде Евфимию, на Афон.

Он принял монашество с именем Неофит. Позже он стал игуменом обители, когда его дядя Евфимий мирно отошел ко Господу.

Неофит обращался за помощью в деле строительства монастыря к царю, который, как и обещал – помогал во всем.

Напротив Святой Горы находится полуостров Лонгос. Святой Неофит основал здесь небольшой монастырь, возле которого располагался столп, на вершине которого находилась каменная статуя, изображавшая человека с надписью: «ударивший меня по голове найдет множество золота». Эта надпись уже много лет оставалась загадкою без разрешения. Многие ударяли статую по голове, и надпись на ней всегда оказывалась ложной.

Однажды Неофит послал туда парня, монастырского послушника. Он пришел к столпу и ударил по голове тень статуи, потом раскопал ту часть земли, где своей тенью голова падала, и нашел золото в медном котле, сверху покрытом мраморным камнем. Парень спрятал сокровище и ранее срока отправился в монастырь.

Святой Неофит спросил у него, почему он прибыл раньше. Василий рассказал ему об удивительной находке. Они поблагодарили Бога и на следующий день он, взяв с собой еще троих монахов, отпарился вновь на остров. Эти три отца соблазнились золотом. Они задумали убить юношу и обмануть духовного отца. Они связали юношу по рукам и ногам, и, повесив на шею его мраморный камень, которым было закрыто золото, бросили его в море. Золото они разделили между собой.

Василий спасся чудесным образом – как только его бросили в море, тотчас явились архангелы Михаил и Гавриил. Они и перенесли парня в монастырь, в запертую церковь. Так его и обнаружили перед богослужением. Проснувшись, он рассказал игумену о случившемся. Они вместе поблагодарили Бога за спасение.

Святой Неофит призвал к себе нечестивых монахов. Они пытались обмануть святого, говоря, что парень убежал с золотом. Тогда же, по повелению игумена, ударили в колокола, собрались все отцы. Трое монахов сознались во всем, покаялись и попросили прощения. Монахам назначили епитимию и на время отселили из обители.

Главный храм монастыря решили посвятить архангелам. На найденное золото был расписан храм.

Василий, который нашел клад, принял монашество с именем Варнава. Позже он стал игуменом монастыря, когда Неофит стал протом. Незадолго до смерти он возвратился в монастырь, где и отошел ко Господу.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".