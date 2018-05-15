Преподобномученик Иаков и его ученики – афонские святые, которые перед казнью сумели причаститься

Православные христиане 14 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти преподобномученика Иакова и двух его учеников - иеродиакона Иакова и монаха Дионисия.

Святой Иаков родился на северо-западе Греции. В молодости он был пастухом овец. Однако, подобно Каину и Авелю, из-за зависти его брат оклеветал святого перед турками, что Иаков нашел сокровище.

Иаков отправился в Константинополь, чтобы не искушать брата и избежать суда, будучи невиновным. Он разбогател, занимаясь продажей овец.

Однажды, находясь в гостях у турка, он невольно услышал, что хозяин хвалит чистоту веры святого. Также он говорил о чуде – Патриарх Нифонт изгнал беса из его супруги. Слыша этот рассказ от турка, Иаков умилился и пришел к Патриарху за советом. Беседы со святителем так на него повлияли, что он раздал деньги нищим и отправился на Афон, в монастырь Дохиар.

Затем Иаков перешел в запустевший Иверский Иоанно-Предтеченский скит, который он и возродил. Святой был учеником старца Игнатия. Иаков вел аскетический образ жизни и удостоился небесных откровений небесных: как и апостолу Павлу, ему были явлены рай и ад. Также он, по дару свыше, видел тайны, сокровенные мысли и чувства всех, кто к нему приходил. Имел дар чудотворения.

Желая жить в безмолвии, он оставил скит и пошел во внутреннюю часть пустыни Афона. Здесь он, вместе с шестью учениками, пребывал в молчании, кроме субботы и воскресения.

Собрав учеников, он взошел на вершину Афонской Горы помолиться. Во время ночной молитвы он увидел старца, который объявил, что Богу угодно, чтобы он шел в пределы Этолии.

Он, вместе с учениками посетил Петру, где предсказал, что через три дня здесь произойдет сильный пожар. Также святой посетил Метеоры и отправился в Невпакту, в монастырь Иоанна Предтечи. К святому приходили местные жители за советом. Иаков совершил здесь много чудес.

Почитание среди людей вызвало зависть и злобу у местного архиерея Акакия. Он оговорил святого, будто он собирает людей, чтобы произвести мятеж. Святой укреплял в вере своих учеников, зная, что их ожидает, они совершили литургию, по окончании которой к ним пришли турки.

Святой приветливо их встретил и угостил едой. Турки растрогались таким приемом. Затем Иаков, вместе с двумя своими учениками явился к бею. Их допросили и отправили в тюрьму на 40 дней.

Находясь в темнице, двое его учеников спросили его, что будет с монастырем и братиями после его смерти. Иаков ответил: «мы опять будем вместе близ Солуни, в монастыре святой Анастасии, находящемся в Галатисте. Следовательно, мы будем неразлучны и в нынешний век, и в будущий».

От султана Селима пришло повеление представить святого с учениками его в Адрианополь, куда их отправили в оковах. Султан спрашивал, для чего они собирали людей, как власть имеющие.

Иаков сказал: «Ты властитель и царь в этом мире, а мне дана другая власть от Бога – учить закону Божию единоверных мне христиан, да, исполняя заповеди Его, уклоняются от всякого зла».

Святых приговорили к избиению бичами, а после – отправили в темницу. На второй день мучения ужесточились. Султану также донесли, что один из них пророчествовал. Тогда султан спросил, сколько ему осталось жить. Иаков отвечал, что 9 месяцев. А ему еще нужно побывать в Родосе. Пророчество преподобного впоследствии сбылось.

Мучеников опять ввергли в темницу. Чтобы найти причину и убить невинных, султан послал одного из пашей спросить святого, что он думает о Христе и о Магомете.

Иаков отвечал: «Христос наш есть совершенный Бог». Султан, узнав о таком ответе, пришел в ярость и приказал придать святых безжалостным мучениям.

Перед смертью все трое мучеников пали на землю, трижды поклонились Богу; преподобный вынул три частицы животворящих Таин Христовых, и они причастились.

Святой умер, произнося: «Господи! В руце Твои предаю дух мой!».

Султан повелел повестить уже мертвого Иакова, а по обе стороны от него – его учеников. Это произошло 14 ноября (по старому стилю) 1520 года. Их мощи выкупил христианин, и унес в селение Албани, возле Адрианополя.

Позже мощи перенесли ученики святого в монастырь святой Анастасии Узорешительницы, в местечко Галатиста, недалеко Солуни.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".