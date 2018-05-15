Афонский старец назвал 5 причин, почему людям нужно посещать монастыри

Монастыри – места особой благодати, где верующие могут ощутить присутствие Бога на земле и научиться праведной жизни. Настоятель монастыря Ватопед архимандрит Ефрем назвал пять причин, по которым православные, живущие мирской жизнью, должны посещать монастыри.

Почерпнуть живой воды Христа

Афонский монах говорит о том, что утомленный мирской суетой человек стремится в монастырь, чтобы избавиться от душевной боли, которую исцеляет «живая вода» монастырской обители.

«Монастырь подобен колодцу Иакова. Сюда приходят люди, утомленные мирской суетой. И мы, духовники, которым они открывают свои сердца, видим, сколько сегодня у человечества боли. Темные силы делают всё, чтобы современный человек мучился: они утомляют его, сокрушают его душу, чтобы легче было им управлять.

Но люди приходят в монастыри, чтобы почерпнуть живой воды, которая есть Сам Христос. Подобно тому, как Фотиния-самарянка приходила за водой на колодец Иакова, они хотят почерпнуть воды, текущей в жизнь вечную».

Познать Христа

Игумен Ватопедского монастыря поясняет, что для каждого верующего христианина познание Бога должно быть главной целью земной жизни. И именно монахи являются для мирян примером жертвенности во имя Христа.

«Цель человеческой жизни – познать Христа, который невидимо с нами пребывает, особенно в Таинстве Божественной Евхаристии. И монахи, в первую очередь призваны познать Бога и стяжать живое чувство Его присутствия. Монахи должны быть носителями вечности, должны опытно жить вечностью.

Сын Божий в Своей первосвященнической молитве обращается к Своему Небесному Отцу со словами: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Поэтому будем подвизаться в отсечении своей воли, в очищении сердца, будем стремиться приобрести жертвенное расположение духа. Насколько очищается сердце, настолько возрастает ощущение присутствия в нем Христа».

Убедиться, что Евангелие выполнимо

Пример монашеского устава является образцом праведной жизни христианина, поэтому именно в монастыре верующий человек может научиться выполнять Евангелие.

«Бог пришел в мир, и Он пребывает в нем до скончания века. И мы должны познать Его, соединиться с Ним, полюбить Его. Наше сердце должно гореть от любви к Нему.

И тогда этому миру, запутанному и опьяненному, мы сможем нести истинное свидетельство о Христе. И люди, просто приходя в монастырь, могут убеждаться в том, что Евангелие выполнимо и сегодня, и, просто находясь рядом с монахами, в их безмолвном присутствии, они будут чувствовать Христа и понимать, что «Христос вчера и сегодня и во веки Тот же».

Встретиться со святыми

Игумен афонского монастыря говорит о том, что люди стремятся попасть в монастырь для того, чтобы встретиться со старцами, которые уже при жизни призваны к святости.

«Сегодня люди легко грешат, легче, чем раньше, но у них есть желание встретиться со святыми. А мы, монашествующие, призваны к святости, и нам даны средства, чтобы ее достичь, если только мы будем усердны и внимательны к себе.

Монашество – это надежда Церкви, надежда всего мира. И сегодня наступило особенное время для него».

Научиться покаянию

Избавление от грехов лежит через покаяние, к которому каждый человек должен стремиться на своем духовном пути. И монашеские подвиги и понуждения во имя Христа сподвигают мирского человека бороться и с собственными грехами.

«Каждый из нас имеет на себе и отпечаток прародительского греха, и греховную наследственность, полученную от родителей, потому что греховность родителей передается при рождении их детям. Кроме того, нас борют и наши собственные грехи, совершенные в прошлом. Диавол все это знает и борется с нами, он приходит и бьет нас, порой очень метко и сильно.

Но Бог дал нам покаяние, к которому мы приходим через соблюдение заповедей и через послушание. И монашеская жизнь является тому примером, потому что, как говорил преподобный Иоанн Лествичник, «монашеское жительство есть постоянное понуждение естества». Поэтому монашество и называется мученичеством совести».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".